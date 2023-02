Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth zeigt von Sams­tag, 25. Febru­ar, bis zum 30. März in der Gale­rie des RW21 (1. OG) die Aus­stel­lung „Ret­te die Welt … zumin­dest ein bisschen“. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger wird sie offi­zi­ell am Don­ners­tag, 2. März, um 16.30 Uhr, eröff­nen. Zur Ein­füh­rung spricht Hei­de­ma­rie Krau­se-Böhm, Refe­rats­lei­te­rin der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern. Gemein­sam mit Mat­thi­as Zeu­ner-Han­ning von der Umwelt­bil­dung und -bera­tung der Ver­brau­cher­zen­tra­le wird sie anschlie­ßend durch die ein­zel­nen Sta­tio­nen der Aus­stellung füh­ren.



Ob Was­ser, Roh­stof­fe oder Ener­gie – jede und jeder von uns ver­braucht Res­sour­cen. Oft ist dies weit mehr als wir eigent­lich ahnen. Doch wel­chen Preis zah­len Mensch und Umwelt für den Res­sourcen­hun­ger unse­res Lebensstils? Was kann jede und jeder Ein­zel­ne tun, um den Roh­stoff­ver­brauch nach­hal­tig zu redu­zie­ren und damit gleich­zei­tig das Kli­ma zu schützen?



Unter dem Mot­to „Ret­te die Welt … zumin­dest ein biss­chen“ gibt die Aus­stel­lung der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern pas­sen­de Ant­wor­ten und vie­le Anre­gun­gen für den All­tag. Ver­schie­de­ne The­men­sta­tio­nen laden zu einem abwechs­lungs­rei­chen Gang durch die Welt des Res­sour­cen­schut­zes im Alltag ein. Besu­che­rin­nen und Besu­cher kön­nen zum Bei­spiel den „öko­lo­gi­schen Ruck­sack“ auf­set­zen und erspü­ren, wie schwer die täg­li­che Res­sour­cen­nut­zung wiegt. Sie erfah­ren auch, wel­che wert­vol­len Roh­stof­fe in unse­ren „Schub­la­den­han­dys“ schlummern.



Beim virtuel­len Ein­kau­fen lässt sich der per­sön­li­che CO2-Fuß­ab­druck über­prü­fen. Und am „Leben­den Buch“ kann getestet wer­den, wie res­sour­cen­fit man ist. Denn Res­sour­cen zu schüt­zen ist eigent­lich ganz ein­fach und jeder indi­vi­du­el­le Bei­trag zählt, so die Bot­schaft der Aus­stel­lung. Zum Mit­neh­men gibt es ein Falt­pla­kat mit den wich­tig­sten Res­sour­cen­tipps und wei­ter­füh­ren­den Links. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Aus­stel­lung gibt es online unter www.rette-die​welt​.bay​ern.

Füh­run­gen für Schulklassen

Beglei­tend zur Aus­stel­lung wer­den 90-minü­ti­ge Füh­run­gen für Schul­klas­sen der Jahr­gangs­stu­fen 3 bis 10 zu fol­gen­den Ter­mi­nen ange­bo­ten: 1. März, 7. März und 23. März. Der Kosten­bei­trag beträgt einen Euro pro Schüler/​in. Eine Ter­min­ver­ein­ba­rung ist tele­fo­nisch unter 0921 507038–14 oder per Mail an heike.​enders@​stadt.​bayreuth.​de möglich.