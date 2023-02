„Ahoi“, heißt es am Sonn­tag, 26. Febru­ar 2023 von 14.00 bis 18.00 Uhr im Hof­Bad. Die klei­nen und gro­ßen Gäste dür­fen sich auf viel Spiel, Spaß und Bewe­gung freu­en, wenn das Team von „H2O fun Events“ das Hal­len­bad zum Beben bringt. Bei span­nen­den Wett­be­wer­ben, wie zum Bei­spiel dem Aqua­track-Geschick­lich­keits­ren­nen tre­ten Pira­tin­nen und Pira­ten in ver­schie­de­nen Alters­grup­pen gegen­ein­an­der an. Ein wei­te­rer Pro­gramm­punkt ist das Aqua­FUN-Ani­ma­ti­ons­pro­gramm mit Hits zum Tan­zen und Singen.

Es gel­ten die regu­lä­ren Ein­tritts­prei­se, jedoch ist kei­ne Nach­zah­lung nötig.