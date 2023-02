Am Don­ners­tag, den 23.Februar 2023, gibt es einen wei­te­ren Indie-Feel­good-Abend im Jugend­kul­tur­treff IMMER­HIN in Bam­berg. Zwei Bands ste­hen bereits für die­sen näch­sten Abend der Kon­zert­rei­he „Café in Con­cert“ des Bam­ber­ger Festi­vals e.V. in den Startlöchern.

AB 20:00 UHR ste­hen FIGU­RE BEACH aus Nürn­berg und JOSCH­KO AND HOW­LIN‘ BEA­GLES aus Fürth auf der Büh­ne. Die Songs der bei­den Bands laden dazu ein, sich glück­se­lig in den Armen zu lie­gen und ein­fach mal dem All­tag davontanzen.

Die Türen des IMMER­HIN sind ab 19:00 Uhr geöff­net. Der Ein­tritt ist wie gehabt auf Spen­den­ba­sis. Außer­dem wei­sen wir hier bereits auf den näch­sten Ter­min für Café in Con­cert am 23. MÄRZ hin. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu der Ver­an­stal­tung und den Bands gibt es auf der Web­sei­te www​.bam​ber​ger​fe​sti​vals​.de.