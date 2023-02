Die Bau­ar­bei­ten in Herolds­bach in der Hau­se­ner Stra­ße dau­ern noch an bis Sams­tag, 03.06.2023. Ab Mon­tag, 27.02.2023 wird die Hal­te­stel­le Herolds­bach Raiff­ei­sen­bank von der Bus­li­nie 206 wäh­rend die­ser Maß­nah­me ver­suchs­wei­se zusätz­lich bedient.