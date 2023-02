Am Sams­tag, den 18. Febru­ar 2023, fand in der Aisch­tal­hal­le in Höch­stadt der Kin­der­fa­sching des Eis- und Schwimm­sport Clubs Höch­stadt e.V. (ESC) und des Knax-Clubs der Spar­kas­se statt. Nach einer 2‑jährigen Pau­se auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie war die Freu­de bei den Besu­chern umso grö­ßer – mit über 700 fei­er­lu­sti­gen Kin­dern und Erwach­se­nen konn­te ein neu­er Besu­cher­re­kord auf­ge­stellt werden.

Das Pro­gramm des ESC-Kin­der­fa­schings war viel­sei­tig und sorg­te für aus­ge­las­se­ne Stim­mung. DJ Mat­ze Dorsch leg­te auf und spiel­te Tanz­mu­sik, die die klei­nen und gro­ßen Gäste zum Tan­zen und Mit­sin­gen ani­mier­te. Beson­ders die Kin­der hat­ten viel Freu­de an den vom ESC-selbst­ge­mach­ten Luft­bal­lon­tie­ren und ‑schwer­tern und den Glit­zer­tat­toos, die die Aus­zu­bil­den­den der Spar­kas­se Höch­stadt flei­ßig auf die Hän­de und Arme der Kin­der malten.

Neben den Ani­ma­tio­nen gab es auch ein abwechs­lungs­rei­ches Büh­nen­pro­gramm. Die Tanz- und Bal­lett­schu­le Tanz­stern aus Aisch beein­druck­te das Publi­kum mit einer Tanz­ein­la­ge. Das 8‑jährige Tanz­ma­rie­chen Maja des Kar­ne­val-Clubs Röt­ten­bach „Die Besen­bin­der“ e.V. begei­ster­te mit ihrem Auf­tritt und erhielt viel Applaus von den Zuschau­ern. Ein wei­te­res High­light war die Auf­füh­rung der Jugend-Show­tanz­grup­pe der Besen­bin­der, die bei ihrem Auf­tritt das Publi­kum regel­recht ver­zau­ber­ten. Die fan­ta­sie­vol­le Dar­bie­tung zum The­ma „Manè­ge der Zukunft“ beein­druck­te die Zuschau­er und sorg­te für Begei­ste­rung. Die Gäste klatsch­ten und feu­er­ten die Show­tanz­grup­pe an, die mit viel Lei­den­schaft und Enga­ge­ment auf der Büh­ne stand.

Ins­ge­samt war der Kin­der­fa­sching ein gelun­ge­nes Event, das Klein und Groß wohl glei­cher­ma­ßen viel Spaß berei­tet hat. Der Erfolg des dies­jäh­ri­gen Kin­der­fa­schings lässt auch auf wei­te­re abwechs­lungs­rei­che Ver­an­stal­tun­gen des ESC blicken. Der ESC Höch­stadt begrüßt am 18. März 2023 erst­mals über 500 Sport­le­rin­nen und Sport­ler aus 10 euro­päi­schen Län­dern zum Bava­ria Cup, einem inter­na­tio­na­len Wett­kampf für Syn­chron­eis­kunst­lauf, im Eis­sta­di­on Höch­stadt. Die Ver­an­stal­tung wird um 15 Uhr vom Schirm­herrn, dem Innen- und Sport­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann eröff­net. Der Ein­tritt ist frei. Den Abschluss der Eis­lauf­sai­son bie­tet dann eine Woche danach die all­jähr­li­che, tra­di­ti­ons­rei­che „Gala on Ice“ des ESC Höch­stadt am 25.03.2023 im Eis­sta­di­on Höchstadt.

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter https://​esc​-hoech​stadt​.de/