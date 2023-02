Die Rück­kehr des MIT­ein­an­der-Cups in Bam­berg am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de war mehr als nur ein Sport­event – es war ein Sym­bol für Viel­falt, für gelun­ge­ne Inklu­si­on und Inte­gra­ti­on. Über 100 Akti­ve und 200 Zuschau­er, Ange­hö­ri­ge und Betreu­er kamen aus teil­wei­se sogar fer­nen Regio­nen zusam­men, um gemein­sam Fuß­ball und Roll­stuhl­bas­ket­ball inklu­siv zu spie­len und zu erleben.

Geht es immer dar­um, der Beste zu sein und stets gewin­nen zu wol­len? Nein! Beim MIT­ein­an­der-Cup haben am Sams­tag jun­ge Sport­le­rin­nen und Sport­ler mit und ohne Han­di­cap gezeigt, dass bei einem Fuß­ball­tur­nier der Spaß und vor allem das Mit­ein­an­der im Vor­der­grund ste­hen kön­nen. Die Teil­neh­mer kamen nicht nur von den bekann­ten Mann­schaf­ten wie FV1912 gool­kids Bam­berg, son­dern auch von vie­len Schu­len und Werk­stät­ten aus der Umge­bung sowie von Ein­zel­spie­lern, dar­un­ter auch Ein­hei­mi­sche und Geflüch­te­te bunt gemischt. Beson­ders erfreu­lich waren die vie­len Teams aus Nah und Fern. Sie kamen z.B. aus dem fer­nen Grö­ben­zell oder Olching, aus Alten­sit­ten­bach oder Etzels­kir­chen, aus Haß­furt und aus den Bam­ber­ger Schu­len vom ETA-Hof­mann- und dem Franz-Lud­wig-Gym­na­si­um und natür­lich aus den ein­hei­mi­schen Lebens­hil­fe-Werk­stät­ten und ‑Wohn­hei­men.

Beson­ders kun­ter­bunt ist der Modus des MIT­ein­an­der-Cups: „Es konn­ten sich neben den Mann­schaf­ten vor allem auch ein­zel­ne Spie­ler anmel­den“, sagt Robert Bartsch. „Das heißt, die end­gül­ti­gen Teams wur­den erst vor Ort gebil­det. Auf die­se Wei­se konn­ten die jun­gen Leu­te neue Freund­schaf­ten knüp­fen“, so der Organisator.

Der sport­li­che Wett­kampf stand nur sel­ten im Vor­der­grund, denn gera­de der Spaß und das gemein­sa­me Erleb­nis waren ein leb­haf­ter Teil des Events. Roll­stuhl­bas­ket­ball wur­de als Ein­la­ge­spiel ange­bo­ten und von der Mann­schaft “fit4rollies” mit Pro­mi­nen­ten, wie Bam­bergs 3. Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner, unter­stützt. Top mode­riert und tat­kräf­tig mit­ge­stal­tet vom Team ja:ba der offe­nen Jugend­ar­beit Bam­berg wur­de die­ses Spiel zu einem beson­de­ren Höhe­punkt des Tages. Ist doch der Roll­stuhl­bas­ket­ball eine wich­ti­ge Säu­le vom Pro­jekt ginaS, mit dem gool­kids auch an Schu­len geht, um Kids den Blick für Roll­stuhl und Sport zu öffnen.

Am Ende des Tages war es gar nicht ein­mal wich­tig, die mei­sten Tore zu schie­ßen, denn tol­le Medail­len und das exklu­si­ve „MIT­ein­an­der-Cup 2023“- Shirt haben alle Teil­neh­mer erhal­ten. Das Beson­de­re beim MIT­ein­an­der-Cup: „Es gibt tra­di­tio­nell einen Fair­ness-Pokal“, erklärt Robert Bartsch. „Wäh­rend des Tur­niers stim­men die Spie­ler und Schieds­rich­ter um Refe­ree Car­los Brod­mer­kel ab, wel­ches Team das Fair­ste war“, sagt er. Die zwei besten Teams durf­ten sich dann durch die Laut­stär­ke des Bei­falls aller Besu­cher und Sport­ler mes­sen, wer am Ende den Fair­ness-Pokal gewann. Die­ser wur­de in die­sem Jahr erst­mals unter dem Namen “Wolf­gang-Eich­fel­der-Pokal” ver­lie­hen, um den ver­stor­be­nen Trai­ner zu ehren, der die Inklu­si­ons­mann­schaft von gool­kids lan­ge Zeit so posi­tiv betreute.

Doch auch außer­halb der Spie­le war für beste Stim­mung gesorgt. Sei es die gro­ße Tom­bo­la mit tol­len Prei­sen, wo z.B. hoch­ka­rä­ti­ge neue Fuß­ball- oder Turn­schu­he zu gewin­nen waren. Sogar die Ver­pfle­gungs­sta­ti­on, gespon­sert von REWE und Böhn­lein ent­wickel­te sich als Begeg­nungs­stät­te aller Sport­ler und Fans. Mit all die­sen bewe­gen­den Momen­ten hat der MIT­ein­an­der-Cup 2023 wie­der sehr ein­drucks­voll gezeigt, dass gera­de der Sport Jugend­li­che aller Natio­nen und Grup­pen ganz ohne Bar­rie­ren zu ein­an­der füh­ren kann.

Der MIT­ein­an­der-Cup hat gezeigt, dass Sport mehr ist als nur Gewin­nen und Ver­lie­ren – es geht um das Mit­ein­an­der, um das Über­win­den von Bar­rie­ren und um das Knüp­fen neu­er Freund­schaf­ten. An die­sem Tag hat gool­kids einen akti­ven Teil bei­getra­gen, um unse­re Gemein­schaft bunt und fröh­lich zusam­men zu brin­gen. Auf ein Neu­es im Jahr 2024 – die ersten Team­mel­dun­gen sind bereits abge­ge­ben wor­den. Kann es ein bes­se­res Zei­chen für geleb­te Viel­falt und Tole­ranz geben?