Im Rah­men einer klei­nen Fei­er­stun­de die als Dan­ke­schön den treu­en Hel­fe­rin­nen und Hel­fern der Adels­kam­mer in Carls­grün gewid­met war, wur­de kürz­lich ein „Oscar“ ver­lie­hen. Die Aus­zeich­nung ging an Käthe Gebel­ein, eine der Stüt­zen in der Küche der Gast­wirt­schaft Adels­kam­mer, für Ihre Jahr­zehn­te lan­ge Treue, sozu­sa­gen für ihr Lebens­werk. „Ins­be­son­de­re in der Kate­go­rie „beste Rou­la­den“ und „bester Salat“ hat sich die Adel-Käthe beson­de­re Ver­dien­ste erwor­ben. Aber auch für das Erpfl-Put­zen oder anrich­ten von Salat-Plat­ten ist sie sich nie zu scha­de. „Dei­ne Aus­dau­er wird unein­hol­bar sein und Du hast Dir die­sen Oscar wirk­lich ver­dient“, kon­sta­tier­te Groß­nich­te Simo­ne Franz bei der Ver­lei­hung. Über­rascht und in gewohn­ter Beschei­den­heit nahm die 96-jäh­ri­ge, die nach wie vor regel­mä­ßig in der Küche zugan­ge ist entgegen.