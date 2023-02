Bei einem Spa­zier­gang am 25. Febru­ar, 14 Uhr, ange­bo­ten durch die BN Kreis­grup­pe Bam­berg, wer­den in dem struk­tur­rei­chen Über­gangs­be­reich zwi­schen Alt­stadt und Flur in der Umge­bung des Teu­fels­gra­bens Gehöl­ze im win­ter­li­chen Zustand betrach­tet. Schwer­punkt der Exkur­si­on sind die Merk­ma­le von Nadel­bäu­men wie von auch Laub­bäu­men und Sträu­chern im Knos­pen­sta­di­um. Da der Weg auch stei­le­re Pas­sa­gen und nicht befe­stig­te Abschnit­te auf­weist, wird festes Schuh­werk emp­foh­len. Die Teil­nah­me ist kosten­los, Spen­den wer­den dank­bar entgegengenommen.

Treff­punkt: Brun­nen am Kar­me­li­ten­platz in Bam­berg, Dau­er ca. 2 Stunden