Am Diens­tag, 7. März, ist Franz Rup­p­recht von foods­ha­ring Bay­reuth bei der Volks­hoch­schu­le zu Gast und berich­tet von 18 bis 19.30 über sei­ne Arbeit. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung ist bis Diens­tag, 28. Febru­ar, online unter www.vhs-bay​reuth​.de mög­lich. Ein Drit­tel aller Lebens­mit­tel wird weg­ge­wor­fen. Pro Jahr sind das in Deutsch­land elf Mil­lio­nen Ton­nen, die für den Ver­zehr noch geeig­net sind. Das sind pro Kopf rund 132 Kilo­gramm Lebens­mit­tel! Dabei wer­den auch die Res­sour­cen für Anbau, Ern­te, Ver­packung, Trans­port und Lagerung ver­schwen­det. Der Ver­ein foods­ha­ring ist eine Umwelt­or­ga­ni­sa­ti­on mit dem Haupt­ziel, die Ver­schwen­dung der kost­ba­ren Res­sour­cen der Erde zu ver­rin­gern. War­um er das macht und was er macht, um der Ver­schwen­dung ent­ge­gen­zu­wir­ken, wird an die­sem Info­abend erläu­tert.