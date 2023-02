Bam­berg, Luit­pold­stra­ße 51: Wo einst ein Ener­gie­rie­se sei­nen Sitz hat­te, ent­steht nun der Solar­ple­xus von Bünd­nis 90 / Die Grü­nen in Bam­berg. Bahn­hofs­nä­he, Fahr­rad­stell­plät­ze, E‑Au­to-Lade­säu­len und die Mög­lich­keit, gro­ße Ver­an­stal­tungs­räu­me orts­nah dazu zu mie­ten sind logi­sti­sche Plus­punk­te. Viel mehr noch zählt für die Grü­nen der kur­ze Dienst­weg. So sind Mal­te Gal­lée (Euro­pa­ab­ge­ord­ne­ter), Lisa Badum (Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te), Ursu­la Sowa (Land­tags­ab­ge­ord­ne­te) sowie die Grü­nen Bam­berg-Land, der Grü­nes Bam­berg Stadt­ver­band, die Grü­ne Jugend und die Hoch­schul­grup­pe BAGLS gebün­delt, was den Aus­tausch unkom­pli­ziert und per­sön­lich vor Ort ermög­licht. Die Räum­lich­kei­ten lie­gen im Erd­ge­schoß und sind durch voll­flä­chi­ge Fen­ster trans­pa­rent ein­seh­bar – auch die­ser Gegen­ent­wurf zur „Poli­tik hin­ter ver­schlos­se­nen Türen“ wur­de ganz bewusst gewählt, für Dia­log und Offen­heit für die Men­schen und ihre Belange.

Am 18. Febru­ar war es nun so weit, dass die Räum­lich­kei­ten – frisch begrünt, offen und ein­la­dend – ein­ge­weiht wer­den konn­ten. Weit über 100 Gäste folg­ten der Ein­la­dung der neu­en Mie­ter. Dar­un­ter vie­le Grü­ne wie MdB Johan­nes Wag­ner aus Coburg, Lan­des­par­tei­vor­sit­zen­der Tho­mas von Sar­now­ski, die wei­te­re Bezirks­tags­vi­ze­prä­si­den­tin Dag­mar Keis-Lech­ner, Land­tags­kan­di­dat Tim-Luca Rosen­hei­mer sowie zahl­rei­che Vor­stän­de der grü­nen Kreis­ver­bän­de aus ganz Ober­fran­ken. Aus Poli­tik, Zivil­ge­sell­schaft und Wirt­schaft kamen Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, Vertreter:innen von SPD Bam­berg Stadt und Land, von der Schutz­ge­mein­schaft Alt Bam­berg, Bamberg:UA, Bund Natur­schutz, DGB, fei Bür­ger­en­er­gie und vie­le mehr. Knapp gehal­te­ne Gruß­wor­te, Krap­fen mit grü­ner Zucker­gla­sur, eine Haus­füh­rung mit Blick aus dem ober­sten Stock­werk, sai­so­nal ange­hauch­te Kin­der­be­treu­ung und regio­na­ler Apfel­sec­co waren die Ange­bo­te. Im Mit­tel­punkt stand jedoch der Dia­log. Grü­ne und Gäste fei­er­ten den guten gegen­wär­ti­gen und künf­ti­gen Aus­tausch und unter­stri­chen den gemein­sa­men Wunsch und Wil­len zu einer demo­kra­ti­schen, nach­hal­ti­gen und ver­nünf­ti­gen Sachpolitik.