Wirt­schaft trifft Wis­sen­schaft – Netz­wer­ken bei KMU­ni 2023

KMU­ni – der Name war Pro­gramm: klei­ne und mitt­le­re Unter­neh­men aus der Regi­on soll­ten die Uni­ver­si­tät Bam­berg tref­fen und aus­ge­wähl­te For­schungs­pro­jek­te ken­nen­ler­nen – und umge­kehrt. Dazu hat­ten die zahl­rei­chen Unter­neh­men am ver­gan­ge­nen Mitt­woch aus­führ­lich Gele­gen­heit. Über 130 Unternehmensvertreter*innen waren der Ein­la­dung der Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bam­berg sowie der Uni­ver­si­tät Bam­berg gefolgt. Gast­ge­ber und Uni­ver­si­täts­prä­si­dent Prof. Dr. Kai Fisch­bach erläu­ter­te: „Die Zusam­men­ar­beit mit den Part­ne­rin­nen und Part­nern aus der Pra­xis an der Uni­ver­si­tät genießt einen sehr hohen Stel­len­wert.“ Er ver­wies dabei auf die aktu­el­len Pro­jek­te Smart City und den Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park. In ihren Gruß­wor­ten ver­deut­lich­ten Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp, der Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke kurz­fri­stig ver­trat, und Land­rat Johann Kalb noch­mals das Ziel der Ver­an­stal­tung: „Unser gemein­sa­mes Anlie­gen ist es, dass Wirt­schaft und Wis­sen­schaft in unse­rer Regi­on noch mehr von­ein­an­der wis­sen und pro­fi­tie­ren und im besten Fall koope­rie­ren – in wel­cher Form auch immer.“

Acht aus­ge­wähl­te Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler prä­sen­tier­ten kurz und prä­gnant ihre For­schungs­schwer­punk­te und boten viel­fäl­ti­ge Anknüp­fungs­punk­te für die anwe­sen­den Unter­neh­men: Prof. Dr. Chri­sti­an Ledig, Prof. Dr. Micha­el Engel und Prof. Dr. Thor­sten Staa­ke von der Fakul­tät Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Ange­wand­te Infor­ma­tik spra­chen über KI-gestütz­te Ent­schei­dun­gen, System­soft­ware für zuver­läs­si­ge Com­pu­ter­sy­ste­me und digi­ta­le Werk­zeu­ge für Pro­duk­ti­on und Ver­trieb. Von den Human­wis­sen­schaf­ten gaben Prof. Dr. Astrid Schütz und Prof. Dr. Judith Vol­mer kur­ze Ein­blicke in die Per­so­nal- und Orga­ni­sa­ti­ons­ent­wick­lung sowie digi­ta­le Füh­rung. Mit den Wirt­schafts­wis­sen­schaft­lern Prof. Dr. Frank Schie­mann, Prof. Dr. Björn Ivens und Prof. Dr. Mai­ke And­re­sen konn­ten sich die Gäste über Nach­hal­tig­keit, Preis- und Kun­den­ma­nage­ment sowie Fle­xi­bi­li­sie­rung von Arbeit austauschen.

Im Anschluss der Prä­sen­ta­tio­nen war Netz­wer­ken ange­sagt. Die Stän­de der ein­zel­nen Lehr­stüh­le waren stark fre­quen­tiert, Wirt­schaft und Wis­sen­schaft kamen sich bei vie­len Gesprä­chen näher und man darf gespannt sein, ob sich mit­tel­fri­stig das ein oder ande­re span­nen­den Trans­fer­pro­jekt ent­wickeln wird.