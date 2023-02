Pro­duk­te des täg­li­chen Bedarfs sel­ber machen

Vie­le Pro­duk­te des all­täg­li­chen Bedarfs las­sen sich oft mit gerin­gem Auf­wand und weni­gen Zuta­ten selbst her­stel­len und scho­nen dadurch die Umwelt und den Geld­beu­tel. Unter Anlei­tung von Bet­ti­na Licht­lein fin­det dazu am Don­ners­tag, 2. März 2023, ein Kurs in der Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main statt. Dabei set­zen die Teil­neh­mer unter ande­rem einen Oran­gen­rei­ni­ger und ein Kasta­ni­en­wasch­mit­tel an und stel­len Spül­mit­tel, ein Zahn­putz­pul­ver, ein Deo sowie wei­te­re Pro­duk­te her.

Mit­zu­brin­gen sind acht Mar­me­la­den­glä­ser, even­tu­ell zwei Spray­fla­schen (sofern vor­han­den), ein Mess­be­cher, ein Trich­ter. Beginn des Kur­ses ist am Don­ners­tag, 2. März 2023, um 19 Uhr in der Umwelt­sta­ti­on Weismain.

Die Teil­neh­mer­ge­bühr beträgt zehn Euro zuzüg­lich sie­ben Euro Material.

Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on Weis­main unter der Tele­fon­num­mer 09575/921455 oder per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de ent­ge­gen.