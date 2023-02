Anfang 2022 hat der Ste­gau­ra­cher Gemein­de­rat den Bau­an­trag zu einer neu­en Kin­der­krip­pe in Unter­au­rach beschlos­sen. Nun erfolg­te der offi­zi­el­le Spa­ten­stich für das 1,8 Mio. Euro-Pro­jekt. Archi­tekt Jochen Eis von der Eis Archi­tek­ten GmbH in Bam­berg hat die Plä­ne für die 400 Qua­drat­me­ter gro­ße Krip­pe mit zwei Krip­pen­grup­pen erstellt, ein Gebäu­de in unauf­ge­reg­ter For­men­spra­che mit einer far­bi­gen Plat­ten­fas­sa­de und einem exten­siv bepflanz­ten Gründach. Zwei licht­durch­flu­te­te gro­ße Grup­pen­räu­me wer­den spä­ter ein­mal im Inne­ren von zwei Ruhe­räu­men, Toi­let­ten, einem Tech­nik­raum sowie einem Raum für die Krip­pen­lei­tung beglei­tet. Beson­de­ren Wert auf einen schö­nen Raum­ein­druck habe man bei den Grup­pen­räu­men gelegt, so Dipl. Ing. Jochen Eis. Eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge und eine Wär­me­pum­pe sol­len gleich mit instal­liert werden.