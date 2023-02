Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Meh­re­re Ver­letz­te bei Verkehrsunfall

Haß­lach bei Kro­nach – Am Mon­tag­nach­mit­tag kam es in Haß­lach bei Kro­nach zu einem Ver­kehrs­un­fall mit meh­re­ren Ver­letz­ten. Ein 51-Jäh­ri­ger Land­kreis­be­woh­ner befuhr die Bam­ber­ger Stra­ße, über­sah hier­bei offen­bar zwei vor ihm ver­kehrs­be­dingt hal­ten­de Fahr­zeu­ge und fuhr mit sei­nem Peu­geot auf das hin­te­re der bei­den Fahr­zeu­ge auf. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de der VW Polo nach vor­ne auf den davor­ste­hen­den Seat Leon gescho­ben. Alle drei Unfall­be­tei­lig­ten wur­den durch den Zusam­men­stoß ver­letzt. Zwei von ihnen muss­ten mit leich­ten Ver­let­zun­gen zur wei­te­ren Unter­su­chung ins Kli­ni­kum Kro­nach ver­bracht wer­den. Der Sach­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf ca. 40.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Alko­ho­li­siert in den Gegenverkehr

Am Sonn­tag, 19.02.23, gegen ca. 19.55 Uhr ereig­ne­te sich auf der Saal­fel­der Str. in Kulm­bach ein fol­gen­rei­cher Ver­kehrs­un­fall. Ein 39jähriger Fahr­zeug­füh­rer aus dem Stadt­ge­biet kam mit sei­nem PKW auf gera­der Strecke in Fahr­rich­tung Kro­nach nach der Unter­füh­rung der B289 auf die Gegen­fahr­bahn. Dort stieß er gegen den PKW eines 22jährigen Kulm­ba­chers. Die­ser war­te­te in ent­ge­gen­ge­setz­ter Rich­tung ver­kehrs­be­dingt an der dor­ti­gen Ampel. Der PKW wur­de auf einen dahin­ter ste­hen­den, eben­falls war­ten­den PKW geschoben.

Der Unfall­ver­ur­sa­cher stand unter erheb­li­chen Alko­hol­ein­fluss. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von fast zwei Pro­mil­le. Zur Erlan­gung eines gerichts­ver­wert­ba­ren Ergeb­nis­ses wur­de im Kli­ni­kum Kulm­bach eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Der Füh­rer­schein, sowie der Fahr­zeug­schlüs­sel, wur­den sichergestellt.

Durch den Ver­kehrs­un­fall wur­den eine Per­son schwer und zwei Per­so­nen leicht ver­letzt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher blieb unver­letzt. Es ent­stand an den Fahr­zeu­gen ein Gesamt­scha­den von ca. 40.000 Euro. Die Fahr­bahn war für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me teil­wei­se gesperrt. Die Feu­er­wehr war zur Unter­stüt­zung der Absper­rung mit vor Ort.

Ein­bruch in Einfamilienhaus

PRESS­ECK, LKR. KULM­BACH. Frei­tag­nacht bra­chen Unbe­kann­te in ein Haus in Press­eck ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und sucht Zeugen.

Frei­tag­nacht, zwi­schen 20.15 Uhr und Mit­ter­nacht, ver­schaff­ten sich Ein­bre­cher gewalt­sam Zutritt zu einem Haus im Press­ecker Gemein­de­teil Elbers­reuth. Sie ver­ur­sach­ten dabei einen Scha­den von über Tau­send Euro und stah­len eine Kre­dit­kar­te. Anschlie­ßend flüch­te­ten sie uner­kannt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 bei der Kri­po Bay­reuth zu melden.