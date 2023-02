Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Poli­zei schnappt zwei Fahrraddiebe

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mit­tag kurz vor 14.00 Uhr wur­den in der Bren­ner­stra­ße zwei Män­ner im Alter von 30 und 35 Jah­ren beim Dieb­stahl von zwei Fahr­rä­dern beob­ach­tet. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei hat­ten die zwei Die­be bereits ein Schloss an einem rot / blau­en Moun­tain-Bike der Mar­ke Scott beschä­digt. Die Poli­zei sucht unter Tel.: 0951/9129–210 die recht­mä­ßi­gen Besit­zer des Scott-Moun­tain-Bikes und eines sil­ber­far­be­nen Pegasus-Fahrrades.

Dieb­stahl in Badeanstalt

BAM­BERG. Im Bam­ba­dos wur­de am Sonn­tag zwi­schen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr aus einem Spind ein grau­es Mobil­te­le­fon der Mar­ke Xiao­mi sowie aus einer Geld­bör­se ein zwei­stel­li­ger Bar­geld­be­trag gestoh­len. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Im Rausch des Tages durch die Stadt

BAY­REUTH. Am hell­lich­ten Tage schlin­ger­te ein 52-jäh­ri­ger Bay­reu­ther mit sei­nem Auto durch den Wochen­end­ver­kehr und konn­te von der Poli­zei gestellt werden.

Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de eine Strei­fe der Bay­reu­ther Poli­zei in der Ham­m­er­statt, auf einen blau­en Audi auf­merk­sam. Der Fah­rer war augen­schein­lich nicht mehr in der Lage, sein Fahr­zeug sicher zu füh­ren. Als der Mann kurz dar­auf sein Fahr­zeug abstell­te und die Poli­zi­sten bemerk­te, ver­such­te er den Beam­ten zu Fuß zu entkommen.

Die Flucht ende­te kurz dar­auf, als der Mann kei­ne Chan­ce sah zu ent­kom­men und sich der Per­so­nen­kon­trol­le stell­te. Den Beam­ten fie­len sofort deut­li­che Anzei­chen eines kürz­li­chen Dro­gen­kon­sum auf und daher muss­te die Fahr­tüch­tig­keit des Man­nes über­prüft werden.

Ertappt stimm­te der 52-Jäh­ri­ge zwar einer Blut­ent­nah­me zu, mach­te aber von sei­nem Recht Gebrauch sich nicht wei­ter zur Sache äußern zu wol­len. Bis auf Wei­te­res wur­de der Fahr­zeug­schlüs­sel des Man­nes sicher­ge­stellt und die Poli­zi­sten erklär­te ihm, dass er vor­erst kei­ne Kraft­fahr­zeu­ge füh­ren dürfe.

Im Fol­gen­den erwar­tet ihn eine Straf­an­zei­ge auf­grund der ver­bots­wid­ri­gen Inbe­trieb­nah­me eines Fahr­zeu­ges, da er zeit­gleich unter dem Ein­fluss berau­schen­der Mit­tel stand. Je nach­dem wie sich der Mann in der Ver­gan­gen­heit ver­hal­ten hat, muss er nun mit einer emp­find­li­chen Geld­stra­fe, sowie einem Fahr­ver­bot oder sogar dem Ent­zug der Fahr­erlaub­nis rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Eggols­heim. Am Sonn­tag­nach­mit­tag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 63-jäh­ri­ger KIA-Fah­rer einen Flur­be­rei­ni­gungs­weg zwi­schen Drü­gen­dorf und Dro­sen­dorf. Als er hier­bei an der Kreis­stra­ße FO 5 nach links in Rich­tung Wei­gels­ho­fen abbie­gen woll­te, über­sah er einen von rechts kom­men­den und vor­fahrts­be­rech­ti­gen 58-jäh­ri­gen Mer­ce­des-Fah­rer. Die bei­den Fahr­zeu­ge kol­li­dier­ten und wur­den durch die Wucht des Auf­pralls total beschä­digt in den Stra­ßen­gra­ben geschleu­dert. Durch den Zusam­men­stoß wur­de der 58-jäh­ri­ge Fah­rer schwer ver­letzt und sei­ne 82-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin ein­ge­klemmt, wel­che durch die hin­zu­ge­ru­fe­ne Feu­er­wehr mit­tels hydrau­li­schen Ret­tungs­ge­räts aus dem Fahr­zeug­wrack befreit wer­den muss­te. Im Fahr­zeug des KIA wur­de der 63-jäh­ri­ge Fah­rer sowie sei­ne 43-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin schwer und ein 11-jäh­ri­ger Jun­ge leicht ver­letzt. Die Insas­sen der Fahr­zeu­ge wur­den vom Ret­tungs­dienst in nahe­ge­le­ge­ne Kli­ni­ken ver­bracht. Abschlepp­dien­ste küm­mer­ten sich um die Ber­gung der bei­den Auto­wracks. Neben den bei­den Total­schä­den ent­stan­den noch Flur­schä­den im Ban­kett und an den dor­ti­gen Leit­pfo­sten. Ins­ge­samt wird der Sach­scha­den mit ca. 41.000,- Euro bezif­fert. Die Kreis­stra­ße muss­te wäh­rend der Unfall­auf­nah­me und Ber­gung der Fahr­zeu­ge bis in den spä­ten Nach­mit­tag kom­plett gesperrt werden.

Ein­bruch in Büro

PINZ­BERG, LKR. FORCH­HEIM. Von Sams­tag auf Sonn­tag bra­chen Die­be in einen Büro­raum der Müll­de­po­nie Gos­berg in Pinz­berg ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

Im Zeit­raum von Sams­tag, 12.45 Uhr, bis Sonn­tag, 8.10 Uhr, ver­schaff­ten sich die Unbe­kann­ten Zutritt zu dem Büro­ge­bäu­de und dem dor­ti­gen Tre­sor­raum. Offen­sicht­lich ver­such­ten die Ein­bre­cher erfolg­los die Tre­so­re zu öff­nen und zogen ohne Beu­te von dan­nen. Sie hin­ter­lie­ßen einen Scha­den von meh­re­ren Tau­send Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht Zeu­gen. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bam­berg zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Sach­be­schä­di­gung an Kfz – Zeu­gen gesucht

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Sonn­tag­abend zwi­schen 18:00 und 20:10 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter Am Kurpark/​Therme Bad Staf­fel­stein am dor­ti­gen Park­platz einen grau­en VW T‑Cross. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Zeu­gen, die zur Tat­zeit Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­flucht mit Sachschaden

LICH­TEN­FELS. Am Sams­tag zwi­schen 15:00 und 16:00 Uhr beschä­dig­te ein vor­erst unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen VW-Trans­por­ter, der zu die­ser Zeit auf einem Park­platz an der Pro­fes­sor-Arneth-Stra­ße abge­stellt war. Der 53-jäh­ri­ge Fahr­zeug­hal­ter des Trans­por­ters ent­deck­te eine Schram­me mit Fremd­lack an der lin­ken Fahrzeugseite.

Glück­li­cher­wei­se konn­te der Geschä­dig­te den Unfall­ver­ur­sa­cher kur­ze Zeit spä­ter selbst antref­fen. Den Beschul­dig­ten erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfallort.