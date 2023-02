Die Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz hat zusam­men mit der Texas Long­horn Ranch in der Kate­go­rie „Gemein­schafts­ver­an­stal­tun­gen“ für ihre Ver­an­stal­tung „Zu Gast auf der Texas Long­horn Ranch – Catt­le for real cow­boys“ den Preis für den „Schön­sten Bio-Erleb­nis­tag“ erhal­ten. Frau Staats­mi­ni­ster Michae­la Kani­ber und der erste Vor­sit­zen­de der LVÖ, Hubert Heigl, haben zusam­men mit der Bio-Köni­gin Rapha­e­la I. die Prei­se ver­lie­hen. „Ich bin beein­druckt, mit wel­cher Krea­ti­vi­tät und Lei­den­schaft die Ver­an­stal­ter ihre Arbeit prä­sen­tiert haben. Das schafft Ver­trau­en in unse­re land­wirt­schaft­li­chen Fami­li­en­be­trie­be und ist beste Wer­bung für Bio-Pro­duk­te aus Bay­ern“, so die Ministerin.

Wolf­gang Nier­hoff, 1. Bür­ger­mei­ster der Stadt Peg­nitz und Vor­sit­zen­der der Öko-Modell­re­gi­on, freu­te sich gemein­sam mit Juli­us Stint­zing, Pro­jekt­ma­na­ger Öko- Modell­re­gi­on, und Anne Leich­ten­stern von der Texas Long­horn Ranch über die Auszeichnung.

Die Bio-Erleb­nis­ta­ge fin­den 2023 vom 1. Sep­tem­ber bis 8. Okto­ber 2023 statt. Die Öko-Modell­re­gi­on wird wie­der ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tun­gen anbieten.