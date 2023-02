Green­light Con­sul­ting stärkt der Alt­stadt den Rücken

Gut ein drei­vier­tel Jahr nach dem Auf­stieg in den Pro­fi­fuß­ball ist das Tri­kot der Alt­stadt kom­plett. Neben dem Haupt- und Brust­spon­sor Fran­ken MAXIT und dem Ärmel­spon­sor Med360°, ist nun auch der letz­te freie Platz auf der Spiel­klei­dung gefüllt. Die Münch­ner Unter­neh­mens­be­ra­tung Green­light Con­sul­ting, Spe­zia­list für die Imple­men­tie­rung von ERP-Syste­men im Dienst­lei­stungs­sek­tor, sicher­te sich die reich­wei­ten­star­ke Wer­be­flä­che unter der Rücken­num­mer bis zum Ende der Saison.

Der Geschäfts­füh­rer von Green­light Con­sul­ting, Frank Zap­pe, zeigt sich begei­stert von der künf­ti­gen Part­ner­schaft: „Ich bin selbst Bay­reu­ther und beob­ach­te den Weg der Alt­stadt schon ewig. Wir wol­len mit der Part­ner­schaft die Chan­ce auf nach­hal­ti­gen Pro­fi­fuß­ball hier in Bay­reuth wei­ter erhö­hen. Gleich­zei­tig ist die­se bun­des­wei­te Platt­form natür­lich reiz­voll, um die Bekannt­heit unse­res Unter­neh­mens vor­an­zu­trei­ben.“ Green­light Con­sul­ting betreibt neben dem Haupt­stand­ort in Ober­ha­ching wei­te­re Nie­der­las­sun­gen in Mün­chen, Bay­reuth und Dres­den. Erst­mals auf dem Rücken trug die Spiel­ver­ei­ni­gung den neu­en Spon­sor beim Spiel gegen den FC Ingol­stadt, dass neben der übli­chen Pay-TV-Über­tra­gung bei Magen­ta, auch live und frei emp­fang­bar im Baye­ri­schen Rund­funk (BR) und zudem als Zusam­men­fas­sung in der ARD-Sport­schau lief. Bis zu 3 Mil­lio­nen Men­schen sahen der Alt­stadt beim 1:0 Heim­sieg zu. Ein Grund, war­um die Part­ner­schaft unbe­dingt kurz­fri­stig zum Heim­spiel­auf­takt des neu­en Jah­res umge­setzt wer­den sollte.

Bereits zur Sai­son 2021/22 ließ der DFB, basie­rend auf dem Mei­nungs­bild und dem Vor­schlag der Dritt­li­gi­sten, die zusätz­li­che Wer­be­flä­che auf der Tri­kot­rück­sei­te zu. Dabei folgt die Rücken­wer­bung kla­ren Vor­ga­ben. Die Gesamt­grö­ße der Wer­bung darf maxi­mal 200 Qua­drat­zen­ti­me­ter haben und die Höhe von 7,5 Zen­ti­me­tern nicht über­schrei­ten. Jörg Schmal­fuß, Geschäfts­füh­rer der Spiel­be­triebs-GmbH: „Die drei Wer­be­flä­chen auf dem Tri­kot sind extrem reich­wei­ten­stark und für uns als Ver­ein ganz wich­ti­ge Pro­duk­te, um den Pro­fi­fuß­ball zu finan­zie­ren. Wir sind stolz, dass jetzt alle Flä­chen bis zum Sai­son­ende mit Part­nern belegt sind, die den Weg unse­re Alt­stadt schät­zen, för­dern und letzt­lich auch für sich nutzen.“