COBURG. Am Mon­tag­vor­mit­tag flüch­te­te ein Häft­ling aus dem Justiz­ge­bäu­de in Coburg. Aktu­ell fahn­den zahl­rei­che Poli­zei­strei­fen nach dem Mann.

Der 47-Jäh­ri­ge stand am Mon­tag­vor­mit­tag vor Gericht. In der Ver­hand­lungs­pau­se, um kurz nach 10.30 Uhr, ent­wich er durch ein Fen­ster des Justiz­ge­bäu­des in Coburg in unbe­kann­te Rich­tung. Der­zeit fahn­den alle ver­füg­ba­ren Poli­zei­strei­fen mit Unter­stüt­zung eines Poli­zei­hub­schrau­bers sowie Poli­zei­hun­den nach dem Flüchtigen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

zir­ka 180 Zen­ti­me­ter groß

trug einen wein­ro­ten Pull­over und eine schwar­ze Hose

hat schwar­ze Haa­re und einen schwar­zen Bart

ist 47 Jah­re alt und ira­ki­scher Staatsangehöriger

Per­so­nen, die Hin­wei­se zum Auf­ent­halts­ort des Geflüch­te­ten machen kön­nen oder den Mann auf sei­ner Flucht beob­ach­ten konn­ten, wer­den gebe­ten, den Not­ruf 110 zu wählen.