Am Sams­tag, den 18.02.2023 um 18.00 Uhr woll­ten wir vom TFC Forch­heim den drit­ten Sieg in Fol­ge beim TFC Nürn­berg (4) in der Kick­fa­brik holen. Es wur­de der 3. Spiel­tag der Kreis­li­ga Nord des BTFV e.V. gespielt.

Mit unse­rem Erfolgs­team, das aus Chris, Andi, Sig­gi, Dani­el und Wel­lo besteht, sind wir nach Nürn­berg gefah­ren, um die Erfolgs­se­rie wei­ter auszubauen.

Nach­dem wir in den bis­he­ri­gen Spiel­ta­gen den ersten Block immer etwas „ver­schla­fen“ haben, waren wir moti­viert dies zu ändern und konn­ten dies­mal gleich bei­de Dop­pel und auch drei (von 4) Ein­zel­spie­le gewin­nen. Damit stand die Rich­tung für uns fest und der erste Block ende­te mit 2:12 für den TFC Forchheim.

Im zwei­ten und drit­ten Block hol­ten die Nürn­ber­ger zwar jeweils ein Dop­pel (von zwei) aber durch unse­re Sie­ge in den Ein­zel­spie­len (3 von 4), stand es nach dem 2. Block bereits 7:21 für den TFC Forch­heim. Nach dem ner­ven­auf­rei­ben­den und span­nen­den drit­ten Block stand es 12:30 für uns und somit war der Sieg entschieden!

Im 4. Block konn­te aus Sicht der Nürn­ber­ger noch etwas Ergeb­nis­kor­rek­tur betrie­ben wer­den – der Spiel­tag ende­te somit 19:37 für den wei­ter­hin sieg­rei­chen TFC Forch­heim. Ins­ge­samt konn­ten 16 der 24 Spie­le (67%) gewon­nen wer­den. Die gute Lei­stung in den Ein­zel­spie­len (11 von 16 gewon­nen = 69%) war Grund­la­ge für den erfolg­rei­chen Spieltag.

FK Asch­bach (2) konn­te den 1. Tabel­len­platz „lei­der erfolg­reich“ ver­tei­di­gen, auf­grund des bes­se­ren Satz­ver­hält­nis­ses. Sie gewan­nen gegen die Salz­stan­gen und haben eben­falls 3 Sie­ge aus 3 Spie­len. Der TFC Forch­heim bleibt damit erst­mal auf dem 2. Tabel­len­platz. Der TFC Bam­berg (4), der am 3. Spiel­tag spiel­frei war, kann durch einen Sieg am näch­sten Spiel­tag natür­lich punkt­gleich ziehen.

Am 4. Spiel­tag (Wochen­en­de vom 31.03. und 01.04.) sind wir vom TFC Forch­heim spiel­frei, aller­dings soll­ten wir die Zeit nut­zen, um uns auf die näch­sten bei­de Top­spie­le vor­zu­be­rei­ten. Am 5. Spiel­tag, der am Sams­tag, den 22.04.2023 als Heim­spiel statt­fin­det, tref­fen wir auf den bis­her dritt­plat­zier­ten der Liga – den TFC Bam­berg (4). Das ande­re Spit­zen­spiel gegen FK Asch­bach (2) fin­det dann am 6. Spiel­tag statt. Hier müs­sen wir am Frei­tag, den 12.05.2023 ab 20.00 Uhr in die Kicker­höl­le nach Asch­bach bei Schlüsselfeld.