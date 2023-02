Der CSU OV Pot­ten­stein lädt zum tra­di­tio­nel­len Fasten­es­sen (ein­ma­ri­nier­te Herin­ge mit Salz­kar­tof­feln) in den Land­gast­hof Bau­ern­schmitt in Kir­chen­bir­kig am Ascher­don­ners­tag, 23.02.2022 um 19 Uhr, ein. Der Vor­sit­zen­de der CSU-Frak­ti­on im Kreis­tag und Land­tags­kan­di­dat Franc Dierl wird u.a. Aktu­el­les aus dem Kreis­tag berich­ten. Wegen dem Fasten­es­sen wird um Anmel­dung bei der Orts­vor­sit­zen­den Bir­git Haber­ber­ger (Tel. 09243700777) gebeten.