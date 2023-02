Da beb­te das Sportheim

Da stepp­te nicht nur der Bär, da beb­ten die Mau­ern des Sport­heims des TSV Kun­reuth. Die Rede ist vom weit­hin bekann­ten Wei­ber­fa­sching der am Don­ners­tag­abend in der prop­pen­vol­len Sport­heim­gast­stät­te Il Sapo­re nach zwei Jah­ren Coro­na­pau­se wie gewohnt wie­der gefei­ert wer­den konnte.

Erst­mals fand der Kun­reu­ther Wei­ber­fa­sching vor 30 Jah­ren statt. Seit­dem ist die­se Ver­an­stal­tung gera­de­zu der Ren­ner im Land­kreis Forch­heim, da die Damen des Orga­ni­sa­ti­ons­teams um Anja Sand­ner nicht nur DJ Micha enga­gie­ren, son­dern es auch zahl­rei­che Auf­trit­te wie bei einer Prunk­sit­zung gibt. Die Ein­tritts­kar­ten waren auch dies­mal wie­der in kür­ze­ster Zeit aus­ver­kauft. So lie­ßen es auch dies­mal wie­der die Her­ren der Schöp­fung von den Män­ner­bal­let­ten des TSV Kun­reuth und des Fosanochts­ver­eins All­a­mo­schee Effel­trich wie­der rich­tig kra­chen. Wenn die Her­ren dann nur noch in ihrer Unter­ho­se oder im Bal­lett­röck­chen auf der Büh­ne ste­hen, gibt es für die Damen kaum ein hal­ten mehr. Der Lärm­pe­gel im Sport­heim gleicht dann dem Start eines Düsen­jets. Die Damen des TSV hat­ten selbst einen LED-Tanz ein­stu­diert der eben­so gut ankam. Spe­cial Guest war dies­mal Come­di­an Jür­gen Rop­pelt aus Wich­sen­stein der zunächst in sei­ner Para­de­rol­le als Fran­ken­be­auf­trag­ter des Vati­kans auf­trat. Gleich zwei Mini­stran­tin­nen namens Emi­ly assi­stier­ten Pater Nosta der auch Vie­les über Kun­reuth zu berich­ten wuss­te. Was kein Wun­der ist, ist sei­ne Tan­te Anne­gret Herr­mann aus Erm­reus doch die Kas­sie­rin des VdK Kun­reuth. Sie kam übri­gens stil­echt als Non­ne. „In Kun­reuth is‚schö, beson­ders im Win­ter im Schnee“, wuss­te Pater Nosta, der dann die frän­ki­sche Geschich­te des Schnee­brun­zers zum Besten gab. In Kun­reuth dreht sich außer­dem viel um den Ulm und den Ulm her­um. Ist der Land­rat doch ein Kun­reu­ther Arbori­gi­ne. Rop­pelt ist aber auch ein Ver­wand­lungs­künst­ler. Als Andre­as Gaba­lier und Johan­nes Örding sorg­te er anschlie­ßend für eine rie­si­ge Tanz­gau­di auf dem Par­kett. Man sah sehr vie­le fan­ta­sie­vol­le und bun­te Kostü­me. Gemein­de­rä­tin San­dra Schmitt von den Wil­den Wei­bern Mai­gisch kam zum Bei­spiel als Cop. Auch vie­le Tier­ko­stü­me waren zu bewun­dern oder India­ne­rin­nen, Teu­fel­chen und Engel.