Die Cobur­ger Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Herrn­gas­se 4 wird in die­sem Jahr kom­plett neu­ge­stal­tet. Die Innen­raum­pla­nung umfasst das Kun­den­cen­ter mit Ein­gangs­be­reich im Erd­ge­schoss des denk­mal­ge­schütz­ten Gebäu­des und soll den Ansprü­chen einer hoch­wer­ti­gen und lang­fri­sti­gen Raum­ge­stal­tung gerecht wer­den. Das Erschei­nungs­bild der Tou­rist-Infor­ma­ti­on – oft­mals erste Anlauf­stel­le für Gäste von außer­halb – soll freund­lich, geschmack­voll und zeit­ge­mäß gestal­tet werden.

Auf­grund des Umzugs zum Inte­rims­stand­ort in die Räum­lich­kei­ten des ehe­ma­li­gen „Rück­ert 3“ ist die Tou­rist-Infor­ma­ti­on von Frei­tag, 24. Febru­ar, 12 Uhr bis ein­schließ­lich Diens­tag, 28. Febru­ar, geschlos­sen. „Wäh­rend der Umbau­pha­se freu­en wir uns, unse­re Gäste in der Rück­ert­stra­ße 3 begrü­ßen zu dür­fen“, so Horst Graf, Betriebs­lei­ter von Coburg Mar­ke­ting. Die Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Rück­ert­stra­ße 3 ist ab 1. März zu den regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten erreich­bar: Mon­tag bis Frei­tag von 9–17 Uhr und Sams­tag von 10–14 Uhr.

Bei Rück­fra­gen wen­den Sie sich bit­te an Horst Graf, Betriebs­lei­ter von Coburg Mar­ke­ting: Tel. +49 9561 89–8030, Horst.​Graf@​coburg.​de