Ein Chor von ukrai­ni­schen Kin­dern, die mit ihren Müt­tern der­zeit in Bay­reuth-St. Johan­nis leben, betei­ligt sich erst­mals im Inter­na­tio­na­len Got­tes­dienst am 18. Febru­ar 2023 um 17.00 Uhr in der Bay­reu­ther Stadt­kir­che und bedankt sich damit für die lie­be­vol­le Auf­nah­me und Unter­stüt­zung. Die Gug­ge­mos-Fami­li­en­band stimmt bereits eine Vier­tel­stun­de vor Beginn mit schwung­vol­len Lie­dern zum Mit­sin­gen auf den Got­tes­dienst ein. Deka­nats­kan­tor Micha­el Dorn sorgt für fest­li­che Orgelmusik.

Über die Kraft der Lie­be zu Gott und den Men­schen pre­digt Pfar­rer Man­fred Schecken­bach auf Eng­lisch und bringt dabei Erfah­run­gen aus sei­ner lang­jäh­ri­gen Arbeit in Tan­sa­nia ein. Die deutsch­spra­chi­ge Pre­digt zum Mot­to des Got­tes­dien­stes „Unser Weg ist die Lie­be“ hält Kari­na Tiu­ti­unnyk, theo­lo­gisch-päd­ago­gi­sche Refe­ren­tin der baye­ri­schen Lan­des­kir­che für die Beglei­tung geflüch­te­ter Men­schen aus der Ukraine.

Pfar­re­rin Ire­ne Mil­den­ber­ger und Pfar­rer Otto Gug­ge­mos, bei­de aus Bay­reuth-St. Geor­gen, füh­ren durch die Lit­ur­gie des Abend­mahls­got­tes­dien­stes gemein­sam mit einem Team aus inter­na­tio­na­len Ehren­amt­li­chen, die bibli­sche Lesun­gen und Gebe­te in ver­schie­de­nen Spra­chen vortragen.

Kin­der sind im Got­tes­dienst herz­lich will­kom­men; für sie wird auch eine Betreu­ung mit eige­nem Pro­gramm im Kirch­platz­treff, gleich neben der Stadt­kir­che, angeboten.

Zu Begeg­nung und Aus­tausch sind alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher im Anschluss an den Got­tes­dienst herz­lich ein­ge­la­den. Ehren­amt­li­che aus der Kir­chen­ge­mein­de Bay­reuth-St. Johan­nis bie­ten dazu ein Fin­ger-Food-Buf­fet in der Kir­che an.

Der Got­tes­dienst kann auch online mit­ge­fei­ert wer­den. Live­stream auf der Web­site der Stadt­kir­chen­ge­mein­de: https://​www​.stadt​kir​che​-bay​reuth​.de/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​e​/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​e​-​i​m​-​l​i​v​e​s​t​r​e​a​m​-​y​o​u​t​u​be/