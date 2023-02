Das Urlaubs­ge­biet der Frän­ki­schen Schweiz hieß nicht immer so. Ende des 18. Jahr­hun­derts, als es vor allem um das neue Fach­ge­biet, der Erfor­schung von Höh­len ging, gab es als Regi­ons­be­zeich­nung nur das „Mug­gen­dor­fer Gebir­ge“. Mitt­ler­wei­le sind ver­schie­de­ne Ansät­ze im Umlauf, die eine Erklä­rung dafür lie­fern kön­nen, wes­halb die Regi­on umbe­nannt wur­de in „Frän­ki­sche Schweiz“.

Die einen sagen: Weil die Regi­on hier wie die Schweiz im Klei­nen aus­sieht. 1807 tauch­te der Begriff „frän­ki­sche Schweiz“ (frän­ki­sche klein geschrie­ben) nach heu­ti­ger Erkennt­nis erst­mals in einem Rei­se­füh­rer auf. Gefun­den hat ihn Prof. Dr. Wil­fried Krings in einem Rei­se­füh­rer des Johann Chri­sti­an Fick, der 1807 die Umge­bung von Erlan­gen beschrieb. Fick mein­te über die Regi­on: „die gro­ßen und schö­nen Rui­nen hin­ter uns, der brei­te frucht­ba­re Wies­ent­grund, boten dem Auge eine Sce­ne dar, womit Hel­ve­ti­ens schön­ste und wild­ro­man­tisch­te Gegen­den nur wett­ei­fern kön­nen“. Der Rei­se­schrift­stel­ler Georg August Gold­fuß schrieb 1810 in sei­nem Rei­se­füh­rer über die Regi­on ähn­li­ches: „Frey­lich darfst du den Maß­stab nicht aus Hel­ve­ti­en holen, wenn ich dir mäch­ti­ge Fels­mas­sen und hohe Berg­gip­fel beschrei­be. In jenem gro­ßen Style hat die Natur hier nicht gebau­et und unse­re Ber­ge sind nur unmün­di­ge Kin­der gegen jene wol­ken­tra­gen­de Alpen“.

Ande­re mei­nen, der Regi­ons­zu­satz „Schweiz“ sei eine Aus­zeich­nung für ein Gebiet, das ger­ne von Tou­ri­sten besucht wird. Die Online­enzy­klo­pä­die Wiki­pe­dia meint, wenn man den Begriff Schweiz als Land­schafts­be­zeich­nung ein­gibt: „Oft­mals wur­de in der Zeit der Roman­tik eine anspre­chen­de, topo­gra­fisch beweg­te Land­schaft mit „Schweiz“ über­höht. Für die­se Ver­si­on spricht eine Nach­richt in einem „Intel­li­genz­blatt“ von 1805, in dem behaup­tet wird: „Die Rhön ver­dient die Bezeich­nung Frän­ki­sche Schweiz“, denn die Höhen die­ses Gebir­ges und die Thä­ler der­sel­ben bie­then die inter­es­san­te­sten und schön­sten Land­schafts­ge­mäl­de dar“. Dar­aus lässt sich auch schlie­ßen, dass der Begriff Frän­ki­sche Schweiz um die­se Zeit ent­stan­den ist. Ein Nach­weis dafür fehlt aller­dings noch.

Ein drit­ter Aspekt beleuch­tet einen wei­te­ren Aspekt der Namensum­be­nen­nung: Die Roman­ti­ker haben den Begriff geprägt. San­dra Küh­nert schreibt in ihrer Haus­ar­beit für das Lehr­amt: “Die Bezeich­nung Frän­ki­sche Schweiz ist das Ergeb­nis der deut­schen Roman­tik. Sie wur­de aus der poe­ti­schen Geo­gra­fie in die offi­zi­el­le Geo­gra­fie über­nom­men“. Sie über­nimmt damit Gustav Voits Ein­schät­zung (im Buch: Vom Land im Gebürg), der meint: Die Mug­gen­dor­fer Gegend wäre nie eine Frän­ki­sche Schweiz gewor­den (…) hät­ten nicht die Roman­ti­ker inzwi­schen von der Land­schaft Besitz genom­men“. Voit bezieht sich dabei auf Anton Sterzl und Emil Bau­er, die in ihrem Frän­ki­sche-Schweiz-Füh­rer von 1976 zu der Erkennt­nis gekom­men sind, dass „die Frän­ki­sche Schweiz (…) gewis­ser­ma­ßen von Unten (Höh­len) roman­ti­siert wor­den ist“.

Ein vier­ter beach­tens­wer­ter Aspekt ist jener, der mit der Ver­grö­ße­rung des Gebie­tes ein­her­geht. Bei Rosen­mül­lers Rei­se­füh­rer von 1804 war die Welt noch in Ord­nung. Er befass­te sich fast nur mit den Höh­len um Mug­gen­dorf, obgleich er schon Aus­flü­ge bis zur Burg Raben­eck, zur „Weschen­fel­der Höh­le“ (För­stershöh­le bei Zeu­bach) und bis nach der Burg Raben­stein und der dor­ti­gen heu­te als Sophien­höh­le bekann­ten unter­ir­di­schen Gruft unter­nahm. 1807 mit dem Rei­se­füh­rer von Fick, kam man schon bis ins Auf­seß­tal, nach Wüsten­stein, besich­tig­te die „Gär­ten vom Rit­ter­sitz Grei­fen­stein“, Holl­feld, Fan­tai­sie und Bay­reuth. Und Ernst Moritz Arndt mein­te 1851 zusam­men­fas­send: „Die frän­ki­sche Schweiz, so hat man (die Gegend) wegen sei­ner roman­ti­schen For­men den Theil Fran­kens genannt, wel­cher zwi­schen Bam­berg, Bay­reuth und Nürn­berg liegt“.

Und was meint die Wis­sen­schaft zu dem Phä­no­men der „Schwei­zen“? Der Erlan­ger Sprach­wis­sen­schaft­ler Hel­mut Weinacht, sag­te in einem Vor­trag in Schloss Thur­n­au anöläss­lich des roman­ti­ker­jah­res 1993: „Wenn in Fran­ken (…) ein Land­strich als ‚Schweiz‘ bezeich­net wird, han­delt es sich um einen Über­na­men, einen zusätz­li­chen Namen für einen Raum, der vor­her schon einen ande­ren histo­risch gewach­se­nen Namen getra­gen hat“. Er sag­te wei­ter: „Für die Ent­ste­hung des Schweiz-Namens ist wohl das Gefühl für das roman­ti­sche Gan­ze wich­tig, aber nicht das Vor­han­den­sein eines Ensem­bles von Hoch­al­pen, Fel­sen genü­gen hier schon“. Weinacht mein­te zudem, dass sich „der damit ange­spro­che­ne Raum aus­wei­tet“, also grö­ßer wird. Schließ­lich kommt der Sprach­wis­sen­schaft­ler zu dem Ergeb­nis, dass sich der Begriff Frän­ki­sche Schweiz durch­aus vom Ver­gleich mit der Schweiz ablei­ten lässt. „Weil wir mit den Schweiz-Namen posi­ti­ves asso­zi­ie­ren: Weil sie über­hö­hen, weil sie etwas Schö­nes noch schö­ner machen“. Folg­lich ist der Begriff eine Mischung aus roman­ti­scher Land­schaft, Ver­grö­ße­rung des Gebie­tes und Schwei­ze­ri­scher Überhöhtheit.

Apro­pos Schweiz: Im Früh­jahr 1992 bekam der dama­li­ge Forch­hei­mer Land­rat Otto Ammon und Chef der Tou­ris­mus­zen­tra­le Frän­ki­sche Schweiz ein Schrei­ben des Schwei­zer Ver­kehrs­bü­ros aus Mün­chen auf den Tisch, in dem die Erstel­lung einer Stein­skulp­tur vor dem Ber­ner Bun­des­haus mit Stei­nen aus allen fünf Kon­ti­nen­ten ange­kün­digt wur­de; ein Stein aus der „Frän­ki­schen“ Schweiz und einer aus dem Part­ner­land­kreis Pir­na (heu­te Säch­si­sche Schweiz) soll­ten dazu gehö­ren. So kam es, dass am 10. August 1992 vor dem Land­rats­amt in Eber­mann­stadt die fei­er­li­che Über­ga­be der Stei­ne an den Schwei­zer Gene­ral­kon­sul Paul Stu­der und den Chef des Schwei­zer Frem­den­ver­kehrs­am­tes Wal­ter Leu statt­fand. Mit der Ent­hül­lung eines Weg­wei­sers in die Schweiz (419 Kilo­me­ter) wur­de die Stein­über­ga­be doku­men­tiert. Hin­ter­grund der Akti­on war eine Mar­ke­ting-Stu­die aus den 70er Jah­ren, über­ar­bei­tet in den 90er Jah­ren, in der fest­ge­stellt wor­den war, dass es welt­weit 192 Mal den Zusatz „Schweiz“ im Regi­ons­na­men gibt, dar­un­ter allein 67 Mal in Deutschland.

Rein­hard Löwisch

Über den Autor:

Rein­hard Löwisch ist ein „Rei­sen­der wie er im Buch steht“. Als gelern­ter Zug­be­glei­ter arbei­te­te er 14 Jah­re am Haupt­bahn­hof Nürn­berg und lern­te dabei ganz Deutsch­land ken­nen. Von August 1992 bis Juli 2020 war er Mit­ar­bei­ter der Tou­ris­mus­zen­tra­le Frän­ki­sche Schweiz. In den 28 Jah­ren sei­ner Dienst­zeit, bekam er den Tou­ris­mus in der Regi­on “haut­nah“ mit und war bei allen Aktio­nen und Pro­jek­ten ganz vor­ne mit dabei. Dabei hat er eine Men­ge an Erfah­run­gen gesam­melt und sei­ne Lie­be zur Hei­mat­kun­de tat ein Übri­ges, um dar­aus die rich­ti­gen Schlüs­se und Ver­knüp­fun­gen zu zie­hen. Dazwi­schen ver­brach­te der Autor vier Jah­re als „Ruck­sack­tou­rist“ in den USA und Süd­ost­asi­en. Alles zusam­men­ge­nom­men ein rei­cher Wis­sens­schatz den er über Jahr­zehn­te ange­sam­melt hat. Sei­ne Erfah­run­gen in der Hei­mat hat er nun in einem Buch zusam­men­ge­fasst, wor­aus wir in den fol­gen­den Wochen eini­ge The­men vor­stel­len werden.