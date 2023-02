Lie­be Freun­de, Helau!

An die­sem Sonn­tag ist ja der „Faschings­sonn­tag“. Seit eini­gen Jah­ren gestal­tet unser „Fosanochts­ver­ein Herolds­ba­cher Nar­ren“ den Got­tes­dienst. Sie deko­rie­ren unse­re Kir­che, und der gesam­te Ver­ein, ange­fan­gen von der Gar­de bis zum Elfer­rat, kommt in die Kirche.

Aber, ich weiß schon:

„Des warst Du so fei net gewohnt,

denn von der Nar­re­tei blieb man in der Kirch verschont!“

Doch allen, die so den­ken, sage ich:

„Da täuscht Du dich, Du lie­ber Christ,

weil so ein Narr Du sel­ber bist.

Denn ein Narr ist, dass es ihr alle es wisst,

ein Mensch, der ein­fach anders ist.

Ein Christ ist nie­man­dem zu Willen,

Got­tes Gebot will er erfüllen.

Und weil er jeden Tag so handelt,

und immer nach dem Wil­len Got­tes lebt und wandelt,

und somit Got­tes Wort erfüllt

und anders ist, als die Welt oft brüllt,

ganz anders als ein Rudeltier,

des­we­gen sind die wah­ren Nar­ren wir.

So wund­re Dich nicht, du lie­ber Christ,

dass so ein Narr Du sel­ber bist.

Und noch ein Narrenunterschied:

Ein Narr ist einer, der alles oft viel tie­fer sieht.

Wo and­re nur blind und taub für sin’,

dar­auf weist stets der Narr sie hin.

Sein Blick tut doch viel tie­fer gehn,

drum kann er auch die Wahr­heit sehn.

Er bleibt nicht haf­ten an der Schale,

an Ober­flä­chen, am Formale’.

Denn vie­le tun bei allem Stresse,

das Wesent­li­che meist vergesse’.

Drum heißt’s im Evan­ge­li­um: „Stopp,

Geset­zes­mensch, wo ist dein Kopp?“

Es ist für mich so kein Gesetz erfüllen,

wenn ein­fach starr wird abgehakt,

was das Gesetz einem so sagt.

Nein: Denk und hör und schaue tief,

wozu dein Herr dich selbst berief.

Sein Wort will selbst an Dir noch handeln,

zum Lie­bes-Mensch will er Dich wandeln.

Als Christ darfst Du sein Wort verstehn,

wor­auf es ankommt, kannst Du sehn.

So wirst Du – und jetzt kommt der Knüller –

in die­sem Sin­ne zum Gesetz-Erfüller.

Du siehst die Tie­fe, siehst das Wesen,

Du kannst das Eigent­li­che lesen.

Wo ande­re blind, da blickst Du hin,

ein Narr bist Du in die­sem Sinn.

Ich hof­fe, lang­sam glaubst Du mir,

die wah­ren Nar­ren, die sind wir.

Drum ärg­re dich nicht, lie­ber Christ,

son­dern freu’ dich, dass ein Narr Du bist.

Drum schla­ge ich dir ein­fach vor:

Ver­pack als Christ im Schrank nicht dein Humor.

Denn wenn der All­tag dich will schlauchen,

kannst du ihn gewiss gebrauchen.

Denn Lachen trö­stet und befreit,

macht char­mant die Christenheit.

Und für den, der an den Herr­gott glaubt,

ist Lachen jeder­zeit erlaubt.