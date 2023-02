Eis­bä­ren Regens­burg vs. Sel­ber Wöl­fe 3:1 (1:0; 0:0; 2:1)

In einem wei­te­ren wich­ti­gen Auf­ein­an­der­tref­fen im Kampf um die Pre- Play­off-Plät­ze taten sich die Sel­ber Wöl­fe schwer gegen die cle­ver auf­tre­ten­den Regens­bur­ger. Vor allem in der Offen­si­ve fehl­te über wei­te Strecken der Biss, um die Dom­städ­ter vor ernst­haf­te Pro­ble­me zu stel­len. Nach­dem man im letz­ten Drit­tel mit einem Power­play- Tref­fer noch­mal für Hoff­nung sorg­te, kas­sier­te man erneut einen ärger­li­chen Gegen­tref­fer und fand kei­nen Weg mehr, ein wei­te­res Mal zum Aus­gleich zu kommen.

Frü­her Rückstand

Die Eis­bä­ren Regens­burg kamen fri­scher aus der Kabi­ne und so war es Oster­berg, der sei­ne Far­ben bereits in der zwei­ten Minu­te in Füh­rung brach­te. Auch wei­ter­hin mach­ten die Haus­her­ren viel Druck – Pip­po­nen schei­ter­te zwei­mal kurz hin­ter­ein­an­der an Bit­zer. In der zwei­ten Drit­tel­hälf­te hat­te das Rudel die Regens­bur­ger bes­ser im Griff, war aber wei­ter­hin vor­wie­gend mit Defen­siv­auf­ga­ben beschäf­tigt. Wei­te­re Gegen­tref­fer ver­hin­der­ten die Wöl­fe auch Dank eines aggres­si­ven Penal­ty­kil­lings – zwei Regens­bur­ger Power­plays berei­te­ten der Wöl­fe-Defen­si­ve kei­ner­lei Schwie­rig­kei­ten. Gut drei Minu­ten vor Drit­tel­en­de sahen die Gast­ge­ber die Schei­ber nach einem One-Timer von Schmid zwar ein wei­te­res Mal über der Linie, doch die Schieds­rich­ter waren sich in ihrer Ent­schei­dung sicher und ver­zich­te­ten auf einen Videobeweis.

Hart umkämpf­ter Mittelabschnitt

Nach der ersten Pau­se waren jetzt auch die Wöl­fe in die­ser Par­tie ange­kom­men. Man stand wei­ter­hin kom­pakt in der Defen­si­ve und konn­te nun auch offen­siv immer wie­der in Erschei­nung tre­ten. Das zwei­te Drit­tel hat­te eini­ges an Der­by­cha­rak­ter zu bie­ten: Bei­de Kon­tra­hen­ten schenk­ten sich nichts, die Zwei­kämp­fe wur­den hart geführt und das Spiel wog hin und her. Gute Chan­cen auf Regens­bur­ger Sei­te hat­ten Schmid und Schembri aus dem Slot, auf Sel­ber Sei­te ver­zog Kolu­paylo nach Scheib­e­ner­o­be­rung knapp und Ham­mer­bau­er schei­ter­te aus spit­zem Win­kel. Nach­dem die Wöl­fe ein wei­te­res Power­play der Eis­bä­ren über­stan­den haben, durf­te man selbst zum ersten Mal in Über­zahl agie­ren. Die Por­zel­lan­städ­ter mach­ten Druck und hat­ten die ein oder ande­re aus­sichts­rei­che Chan­ce, konn­ten Goa­lie Wil­liams aber eben­falls nicht über­win­den. Somit blieb es vor­erst bei der knap­pen Eisbären-Führung.

Punk­te blei­ben in der Domstadt

Der Spiel­stand ver­sprach also noch­mal einen engen Schluss­ab­schnitt. Zunächst war bei­den Mann­schaf­ten anzu­mer­ken, dass nie­mand den ent­schei­den­den Feh­ler machen woll­te. Nach­dem aber Gel­ke in der 50. Minu­te in die Ban­de gecheckt wur­de, häm­mer­te Trs­ka im Power­play die Schei­be von der Blau­en – even­tu­ell noch abge­fälscht von Miglio – zum Aus­gleich in die Maschen. Der Tref­fer gab den Por­zel­lan­städ­tern Auf­wind, in einem wei­te­ren Power­play ver­brach­ten sie fast die kom­plet­ten zwei Minu­ten im Regens­bur­ger Drit­tel. Doch man ver­pass­te es, einen wei­te­ren Tref­fer zu mar­kie­ren und das soll­te gna­den­los bestraft wer­den: Knap­pe vier Minu­ten vor Schluss zim­mer­te Eis­bä­ren-Neu­zu­gang Pohl den Puck ins Lat­ten­kreuz zum 2:1. Ein letz­tes Auf­bäu­men der Sel­ber half nichts mehr, Gajov­sky traf ins inzwi­schen ver­wai­ste Sel­ber Tor zum 3:1‑Endstand und sicher­te sei­nen Far­ben die Punkte.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik