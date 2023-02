Hell­blau, Die Lie­be, Die Stund an Krapfen. ..

Nach­dem ich ver­gan­ge­nen Don­ners­tag fest­ge­stellt hab das mei­ne gei­sti­gen Ergüs­se nicht ver­sen­det wur­den, kann ich heu­te ja etwas mehr die Welt in Fra­ge stel­len! Mein Feh­ler, Entschuldigung!

Begin­nen möch­te ich mit dem Valen­tins­tag bei dem das Ein­zi­ge was ich fürs Herz bekam mei­ne Beta­blocker waren! Wäh­rend die glück­li­chen Lie­bes­paa­re, den von Blu­men­ver­käu­fern erfun­de­nen Tag, wie jedes Jahr Geld für nen Wochen­ein­kauf in Uness­ba­res statt in die gebeu­tel­te Lebens­mit­tel­in­du­strie inve­stiert haben, gab’s bei mir Paris gegen Bay­ern am Abend! Immer­hin gefühlt in der Stadt der Lie­be also! Apro­pos Lie­be im Selbst­test mit Dating Apps an die­sem Tag der Lie­ben­den habe ich bis­her Sachen erlebt, die glaubt dir kein Mensch! Nur kurz … Foto­shop gehört ver­bo­ten und wür­de ich so ne App in Umlauf brin­gen hie­ße die­se defi­ni­tiv „Mis­fits“ ange­lehnt an das Monroe/​Gable Filmklassiker-Drama!

Lie­be geht ja bekannt­lich durch den Magen und so beglei­te­te mich in die­ser Woche das „Per­fek­te Din­ner“ aus Bam­berg! Ein „lusti­ger“ Radio­mo­de­ra­tor, eine Phy­sio­the­ra­peu­tin, ein Fit­ness­coach und eine Fra­ge­zei­chen mit IT (die ledig­lich ihre tol­le Innen­stadt-Woh­nung prä­sen­tie­ren woll­te) und ein Pro­fi­sport­ler koch­ten hier um ein Preis­geld und hat­ten pas­send ein Trink­spiel zu der „Valen­tins­wo­che“ ins Leben geru­fen. Immer wenn jemand „Lie­bes“ gesagt hat muss­te getrun­ken wer­den! Die Sauf­tou­ries, die Woche für Woche nach Bam­berg kom­men, haben ihre Kul­tur also schon bei den Ein­hei­mi­schen etabliert!

Dann stecken wir mit­ten in der Faschings­zeit, die Zeit in der der Spieß­bür­ger Erwin unge­niert Nach­ba­rin Hei­di von hin­ten an die „Schul­ter“ fasst, dich kei­ner ver­ur­teilt wenn du dir kom­plett die Bat­te­rie abklemmst und bei Büt­ten­re­den die Wahr­heit über die Poli­tik mit Sati­re so hin­ge­dreht wird das es zwar lustig wirkt aber eigent­lich den tie­ri­schen Ernst wider­spie­gelt, den man nüch­tern und ohne Ver­klei­dung viel­leicht ändern könn­te sichs aber nur mit Clowns­na­se traut zu beklat­schen! Statt­des­sen lädt man die Jecken der Poli­tik noch zu sei­nen Ver­an­stal­tun­gen, in Mem­mels­dorf zum Bei­spiel König Markus.

Inklu­si­ve sei­ner Mini­ons wird der Mit­tel­frän­ki­sche Guru wie­der ein Stück Rich­tung Welt­herr­schaft gefea­tured, gran­di­os! Zumin­dest hab ich die Ankün­di­gung „Söder kommt“ so auf­ge­fasst, evtl war es aber auch ne Warnung!?

Pas­send dazu dann die Fort­füh­rung „Wo gibt es den/​die besten …“. Nach Bier, Grie­chen usw. beschäf­tig­te dies­mal die Online­ab­tei­lung der loka­len Tages­pres­se die Fra­ge „Wo gibt es die besten Krap­fen“! Zumin­dest weiß jeder wo es die besten Arsch­krap­fen gibt, oder? Beim Fett­ge­bäck herrscht dage­gen Unschlüs­sig­keit! Aber bei im Schnitt 1,50€ für die Lecke­rei ist zumin­dest ein Tusch wäh­rend des Ver­zeh­rens sicher, denn spä­ter stel­len wir fest, dass der öffent­li­che Dienst sich für eine Stun­de Arbeit kei­nen Krap­fen kau­fen kann!

Ich lie­be die Gewerk­schaf­ten, manch­mal! Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag leg­te eine davon den Bus­ver­kehr in Bam­berg lahm. Ich hab das ja schon des öfte­ren hier aus­ge­führt. Ein­fach ab Mon­tag alle nicht mehr Arbei­ten gehen und in drei Tagen wer­den ein Groß­teil der For­de­rung wie Steu­er­sen­kung, Ren­te ab 60 usw rea­li­sier­bar sein! Alle auf die Stra­ße um zu zei­gen wer das Land am Leben hält! Mit höhe­ren Lohn­for­de­run­gen unter­stützt man doch wei­ter­hin nur den Kapi­ta­lis­mus! Der Ansatz ist ja gut, aber die Mehr­heit ist ja vom System bereits im Kin­der­gar­ten­al­ter zum Gehor­sam erzo­gen worden!

Ab und zu mal ein Streik als Zucker­la und der Pöbel denkt er erreicht was für sich! In Wahr­heit wur­de sich schon im Vor­feld beim Nobel-Ita­lie­ner geeinigt!

Zum Ver­ständ­nis: For­de­rung 500€

Davor geei­nigt auf 280€/Monat + Ein­mal­zah­lung im Juni von 500€ zum Urlaubsgeld

Applaus von allen Rechen­künst­lern!! Denn 280€ Brut­to sind bei einer 38-Stun­den-Woche eine Brut­to­er­hö­hung von stol­zen 1,70/Stunde, BRUT­TO! Dazu die Ein­mal­zah­lung die dich mit Gehalt und Urlaubs­geld in eine Abrech­nung kata­pul­tiert in der du dir danach nicht mal den Schwarz­wald zur Erho­lung lei­sten kannst! Mei­nen Glück­wunsch, mit Infla­ti­on muss ich jetzt nicht wirk­lich wei­ter­ma­chen? Steu­er­sen­kung und Ren­ten­ein­tritts­al­ter ohne Abzü­ge soll­te man erstrei­ken, nix anderes!

„Mein lie­ber Schol­li“ kann man abschlie­ßend noch zum neu­en Schild­bür­ger­streich der Vil­la Kun­ter­bunt sagen! Jetzt wer­den für die Unte­re Hilfs­she­riffs gesucht! Mit der 6er Lohn­grup­pe wird da gewor­ben! Also irgend­wie jemand Grund­ag­gres­si­ves der aber kom­mu­ni­ka­tiv ist und sich die Nacht mit Kids rum­är­gern möch­te! Sei­ne Waf­fe sind bestimmt Merk­zet­tel mit Ver­hal­tens­re­geln, die er ver­tei­len muss!

Also kei­ne Sozi­al­ar­bei­ter, kein Nacht­bür­ger­mei­ster oder so, wie ich mal vor­ge­schla­gen hat­te! Also xy solls regeln! Ver­steh ich schon richtig???

Ich wür­de noch Tri­bü­nen ins Was­ser bau­en und Ein­tritt ver­lan­gen für die kom­men­den „Hun­ger-Spie­le“ – zu fein­ster Bam­ber­ger Zwie­bel und Rauch­bier könn­ten hier dann die obe­ren Zehn­tau­send der Stadt fol­gen­de Wet­ten auf die She­riffs platzieren:

Nacht ohne Schlä­ge überstanden

Wie oft wird Hil­fe der Poli­zei benötigt

Amts­zeit in Tagen

Belei­di­gun­gen unter der Gürtellinie

Dazu noch ein Ple­xi­glas­häus­la mit nem Rich­ter drin für Schnell­ver­fah­ren, könn­te was werden …

Der schlaue Spruch zum Schluss:

Wenn du hübsch bist, bist du hübsch. Aber der ein­zi­ge Weg, um schön zu sein ist lie­be­voll zu sein. Anson­sten ist es nur „Glück­wunsch zu dei­nem Gesicht.“

John May­er