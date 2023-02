Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Dieb­stahl meh­re­rer Jacken auf Geburtstagsfeier

Am spä­ten Sams­tag­abend, den 18.02.2023, ereig­ne­te sich in einem Jugend­club im Erlan­ger Stadt­we­sten ein Dieb­stahl von meh­re­ren Jacken. Zu die­sem Zeit­punkt fand in dem Jugend­club eine pri­va­te Geburts­tags­fei­er statt, auf wel­cher sich meh­re­re Gäste auf­hiel­ten. Hier­bei wur­den von einem zunächst unbe­kann­ten Täter meh­re­re Jacken, wel­che in einen Neben­raum des Jugend­clubs abge­legt waren, entwendet.

Im Zuge der Sach­ver­halts­auf­nah­me sei­tens einer Strei­fen­be­sat­zung der Erlan­ger Poli­zei ergab sich ein Hin­weis gegen eine Per­son, wel­che sich auf der Fei­er auf­hielt und schließ­lich mit einem Fahr­zeug von die­ser davon­fuhr. Der Pkw konn­te im Rah­men der Fahn­dung ange­trof­fen und einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Hier­bei konn­ten meh­re­re Jacken im Fahr­zeug auf­ge­fun­den wer­den. Es wur­de ein Straf­ver­fah­ren auf­grund des vor­lie­gen­den Sach­ver­halts eingeleitet.

Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen zum Dieb­stahl wer­den durch die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt geführt. Sowohl Geschä­dig­te, als auch Zeu­gen der Tat, wel­che bis­lang noch nicht wegen dem Vor­fall mit der Poli­zei Erlan­gen in Kon­takt stan­den, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt unter der Ruf­num­mer 09131/760–114 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Betrun­ke­ner Lkw-Fah­rer lan­det mit 40-Ton­ner im Graben

Höch­stadt a.d. Aisch: In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag (19.02.2023, 00:40 Uhr) teil­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer einen ver­un­fall­ten Sat­tel­zug auf der Ver­bin­dungs­stra­ße von Höch­stadt in Rich­tung Pom­mers­fel­den mit.

Bei der Unfall­auf­nah­me stell­te sich her­aus, dass der 47-jäh­ri­ge let­ti­sche Lkw-Fah­rer offen­sicht­lich auf­grund Alko­ho­li­sie­rung in den Gra­ben fuhr.

Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 2,04 Promille.

Glück­li­cher­wei­se wur­de bei dem Unfall nie­mand ver­letzt. Am Lkw-Gespann ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 500 Euro, wel­ches im Nach­gang durch den Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den musste.

Nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me schlief der Fah­rer sei­nen Rausch in der Gewahr­sams­zel­le aus.