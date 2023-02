Alle Händ­ler und Gastro­no­men aus Eber­mann­stadt wer­den hier­mit ein­ge­la­den, sich an der Oster­ak­ti­on zu betei­li­gen und sie zu einer erfolg­rei­chen, gemein­sa­men Akti­on zu machen.

Lie­be Händ­ler und Gastro­no­men Ebermannstadt,

auch in die­sem Jahr ste­hen wie­der vie­le gemein­sa­me Aktio­nen und Ter­mi­ne in Eber­mann­stadt an. Eini­ge Infor­ma­tio­nen dazu fin­den Sie gebün­delt unten­ste­hend. Wir freu­en uns auf Ihre Rück­mel­dung, damit wir im ersten Jahr ohne Coro­na-Beschrän­kun­gen den Restart als Gemein­schaft ange­hen und unse­re Innen­stadt stär­ken können!

Anmel­dung Oster­ak­ti­on 2023

Es ist wie­der soweit! Wie von der Wer­be­ge­mein­schaft beschlos­sen, wird es nach einer Coro­na-beding­ten Pau­se in die­sem Jahr wie­der eine gemein­sa­me Oster­ak­ti­on geben: eine „Oster­ein­kauf-Treue­kar­te“, mit wel­cher Sie gemein­sam Ihre Kun­den für deren Ein­kauf beloh­nen können.

Dar­um geht´s:

Der Start der Akti­on fin­det am Mon­tag, den 27. März 2023 statt. Das Ende der Akti­on ist der ver­kaufs­of­fe­ne Sonn­tag am 30. April.

In dem fünf­wö­chi­gen Akti­ons­raum wer­den in den an der Akti­on teil­neh­men­den Geschäf­ten die Treue­kar­ten aus­ge­ge­ben. Pro 10 Euro Ein­kaufs­wert erhal­ten Ihre Kun­den einen Treuepunkt.

Ist die Treue­kar­te mit 20 Auf­kle­bern gefüllt, was einem Ein­kaufs­wert von 200,- € ent­spricht, haben die Kun­den die Mög­lich­keit an dem Gewinn­spiel teil­zu­neh­men und zahl­rei­che, attrak­ti­ve Prei­se zu gewinnen.

Die Zie­hung der Gewin­ner wird zum Jubi­lä­ums­markt am 18. Juni erfolgen.

Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 80,- €. Mit­glie­der der Wer­be­ge­mein­schaft zah­len nur 70,- €.

Wer­bung wird in Mit­tei­lungs­blät­tern, Zei­tun­gen, auf Pla­ka­ten im Stadt­ge­biet und online auf den städ­ti­schen Social Media Kanä­len geschaltet.

Wäh­rend der letz­ten Oster­ak­ti­on im Jahr 2020 lan­de­ten 405 voll­stän­dig +gefüll­te Gewinn­kar­ten in der Los­trom­mel. Allein die­se Kar­ten sicher­ten den an der Akti­on betei­lig­ten Betrie­ben einen Umsatz von über 80.000 € – und das trotz Coro­na-beding­ter Schlie­ßun­gen. Ihre Anmel­dung nimmt das Zen­tren­ma­nage­ment bis spä­te­stens 28. Febru­ar 2023 per E‑Mail, Post oder per­sön­lich im Pro­jekt­bü­ro ent­ge­gen. Wir freu­en uns über Ihre Rück­mel­dung und Ihre Betei­li­gung am Pro­jekt! Denn die Akti­on kann nur statt­fin­den, wenn sich aus­rei­chend vie­le Betrie­be dar­an beteiligen.

ZEN­TREN­MA­NAGE­MENT EBERMANNSTADT

Kir­chen­platz 2

D‑91320 Eber­mann­stadt

Tel.: 09194 97 99 426

Mobil: 0151 11 044 111

E‑Mail: kontakt@​zentrenmanagement-​ebs.​de

Web­sei­te des Zen­tren­ma­nage­ments: https://​www​.eber​mann​stadt​.de/​u​n​s​e​r​e​-​s​t​a​d​t​/​z​e​n​t​r​e​n​m​a​n​a​g​e​m​e​n​t​/​u​e​b​e​r​-uns