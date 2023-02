Erlan­ger Früh­ling lockt wie­der in die City

Rei­ner Kröh­nert gastiert mit sei­nem Pro­gramm „Die größ­te Ret­tung aller Zei­ten“ am Sams­tag, den 18. Febru­ar um 20 UHR im…

Erlan­gen: Öff­nungs­zei­ten im Kun­den­bü­ro Stadt­bus am Faschings­diens­tag geän­dert

Öff­nungs­zei­ten im Kun­den­bü­ro Stadt­bus am Faschings­diens­tag, 21. Febru­ar 2023, geän­dert Das Kun­den­bü­ro Stadt­bus in der Goe­the­stra­ße 21a ist am Faschingsdienstag…