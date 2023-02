„Es heißt, Lich­ten­fels sei der schön­ste Stand­ort von GE“, so Alex­an­der Schmitz am Don­ners­tag im Land­rats­amt Lich­ten­fels. Seit 16. Janu­ar 2023 ist er CEO der 3D-Druck-Spar­te von Gene­ral Elec­tric, GE Addi­ti­ve und somit auch für den GE-Stand­ort Lich­ten­fels ver­ant­wort­lich. Mit Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner und dem Ersten Bür­ger­mei­ster der Stadt Lich­ten­fels, Andre­as Hüge­rich, sprach er über aktu­el­le Entwicklungen.

Dabei ließ Alex­an­der Schmitz durch­blicken, dass der Stand­ort Lich­ten­fels für das Unter­neh­men zuneh­mend an Bedeu­tung gewinnt. „Das hören wir natür­lich sehr ger­ne“, unter­strich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. Gemein­sam mit Bür­ger­mei­ster Hüge­rich zeich­ne­te der Land­rat die Ent­ste­hungs­ge­schich­te von GE in Lich­ten­fels nach und stell­te her­aus, welch gro­ße Bedeu­tung die Ansied­lung für die gesam­te Regi­on habe.

Mit der Eta­blie­rung des neu­en Master­stu­di­en­gangs „Addi­ti­ve Manu­fac­tu­ring and Light­weight Design“ der Hoch­schu­le Coburg in Lich­ten­fels – aktu­ell im „Mach­bar“ in der Lau­ren­zi­stra­ße ange­sie­delt – sei im ver­gan­ge­nen Herbst ein neu­es Kapi­tel der regio­na­len Wirt­schafts­ge­schich­te auf­ge­schla­gen wor­den: Dadurch und durch das neue For­schungs- und Anwen­dungs­zen­trum für digi­ta­le Zukunfts­tech­no­lo­gien ergä­ben sich groß­ar­ti­ge Per­spek­ti­ven und – so der Land­rat – auch vie­le Syn­er­gien für die Unternehmen.

Land­rat und Bür­ger­mei­ster wünsch­ten dem neu­en CEO wei­ter­hin einen guten Start und eine glück­li­che Hand sowie der Regi­on, dass GE den Stand­ort Lich­ten­fels wei­ter stärkt.