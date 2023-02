Der Land­schafts­pfle­ge­ver­band Wun­sie­del im Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge e.V. lässt Land­schafts­pfle­ge­ar­bei­ten im Win­ter­halb­jahr bis zur Vogel­brut­zeit durch­füh­ren. Zusam­men mit den Grund­ei­gen­tü­mern lich­ten wir einen Moor­wald im Arz­ber­ger Forst in der Nähe vom Hagen­haus auf, ver­jün­gen im Natur­denk­mal Eisen­säu­er­ling Kothi­gen­bi­ber­s­bach aus­wach­sen­de Sträu­cher und stel­len Allee­bäu­men frei. Hol­zun­gen fin­den zusam­men mit der Jagd in der Tan­nen­reuth bei Wun­sie­del an Flur­hecken und Gehöl­zen in der Tal­sen­ke statt. Immer wie­der im Pro­gramm des Land­schafts­pfle­ge­ver­ban­des ist das Hecken­ge­biet Vor­de­re Lei­te Schön­brunn, ohne die durch den Frei­staat Bay­ern geför­der­te Land­schafts­pfle­ge wäre ein Bewirt­schaf­ten der Ter­ras­sen­wie­sen kaum mehr mög­lich. Auch Hecken­vö­gel und das Nie­der­wild mag eher Wild­ro­sen­bü­sche, Holun­der und Schle­hen­ge­bü­sche als mono­to­nen Ahorn­auf­wuchs, sagt Gud­run Froh­ma­der-Heu­beck, die lang­jäh­ri­ge Lei­te­rin der Land­schafts­pfle­ge­ver­ban­des. Gear­bei­tet wird auch an Gehölz­säu­men im Umfeld des Natur­denk­ma­les Joos­berg bei Tröstau, um die Feucht­wie­sen und Mager­ra­sen in ihrer Flä­chen­grö­ße zu erhal­ten und den Bio­top­ver­bund zu wah­ren. Unse­re Part­ner sind dabei die Land­wir­te des Maschi­nen- und Betriebs­hil­fe­rings Wun­sie­del e.V., die seit vie­len Jah­ren mit Sach­ver­stand und Gerä­ten, wie zum Bei­spiel ein Ket­ten­bag­ger mit Klupp­zan­ge, die vor­ge­ge­be­nen Arbei­ten aus­füh­ren. Eine wei­te­re Bau­stel­le ist eine alte Lade­ram­pe am heu­ti­gen Kir­chen­lamit­zer Rad­weg beim Buch­haus, hier haben die ange­flo­ge­nen Fich­ten und Bir­ken den besonn­ten Hei­de­be­reich ein­ge­nom­men. Es kann sein, dass sich eine Berg­ei­dech­se oder gar eine Kreuz­ot­ter zum Auf­wär­men auf den Stei­nen wie­der ein­fin­det, wenn der dich­te Bewuchs besei­tigt ist und das Zeug­nis des Gra­nit­ab­trans­por­tes wie­der zum Vor­schein kommt.

Kon­takt: Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge e.V., Land­schafts­pfle­ge­ver­band Wun­sie­del, Gud­run Froh­ma­der-Heu­beck, Tel.09232–80-522 und gudrun.​frohmader-​heubeck@​naturpark-​fichtelgebirge.​org.