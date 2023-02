Am ver­gan­ge­nen Sams­tag Nach­mit­tag wähl­te sich der Kreis­ver­band der LIN­KEN in Erlan­gen/Er­lan­gen-Höch­stadt auf einer gut besuch­ten Mit­glie­der­ver­samm­lung einen neu­en Vor­stand. Gewählt wur­den Jose­phi­ne Tau­cher und Han­na Wan­ke als Kreis­spre­che­rin­nen, Gabrie­le Stadl­bau­er als Schatz­mei­ste­rin sowie Nina Weiß­kopf, Lukas Eitel, Felix Klein­knecht und Jan Urbanczyk.

Lukas Eitel kon­zen­triert sich nach zwei Amts­zei­ten und ins­ge­samt vier Jah­ren als Kreis­spre­cher auf sei­ne Direkt­kan­di­da­tur in Erlan­gen-Stadt, bleibt dem Kreis­vor­stand aller­dings als regu­lä­res Mit­glied erhalten.

Neu an Tau­chers Sei­te ist Han­na Wan­ke. Die 21-jäh­ri­ge Stu­den­tin arbei­tet neben Uni und Poli­tik noch an einer Grund­schu­le und blickt zuver­sicht­lich auf die kom­men­den Auf­ga­ben: „Ich glau­be, wir haben uns einen guten neu­en Kreis­vor­stand gewählt. Mit unse­ren unter­schied­li­chen Schwer­punk­ten ergän­zen wir uns her­vor­ra­gend und sind damit gut für die näch­sten zwei Jah­re gerü­stet. Ich freue mich beson­ders übers das gro­ße Ver­trau­en, das mir die Mit­glie­der aus­ge­spro­chen haben und möch­te jetzt mein Bestes geben, auf die bis­he­ri­ge Arbeit der LIN­KEN, an der ich bereits als Basis­mit­glied betei­ligt war, aufzubauen.“

Jose­phi­ne Tau­cher ergänzt: „Spe­zi­ell im Wahl­jahr war es wich­tig eine gute Mischung zwi­schen Kon­ti­nui­tät und neu­en Impul­sen zu errei­chen. In die­sen Zei­ten stellt die LIN­KE ein wich­ti­ges Gegen­ge­wicht zu sozia­len Ungleich­hei­ten dar und gibt Men­schen eine Stim­me, die sonst kei­ne haben.“