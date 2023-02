Neu­er „Mach dich stark! gegen Mobbing-Kurs“

Ab dem 4. März 2023 bie­tet der Kin­der­schutz­bund erneut einen „Mach dich stark! gegen Mob­bing – Selbst­be­haup­tungs­kurs für mehr inne­re Stär­ke“ an. An vier Sams­ta­gen wird Kurs­lei­ter Rai­ner Schmee sich gemein­sam mit den Kin­dern im Alter von 6 bis 12 den The­men der Selbst­wert­stär­kung, dem Aus­bau kom­mu­ni­ka­ti­ver und kör­per­li­cher Hand­lungs­mög­lich­kei­ten, dem früh­zei­ti­gen Gren­zen­set­zen und der För­de­rung der Ich-Stär­ke wid­men. Er bie­tet den Kin­dern einen abwechs­lungs­rei­chen Kurs, der durch meh­re­re Ansät­ze und ver­schie­de­ne päd­ago­gi­sche Ele­men­te gestal­tet wird. Auch und beson­ders für Kin­der ist es wich­tig zu wis­sen, wie man früh­zei­tig Gren­zen set­zen und sich behaup­ten kann. Schon dies stärkt das Selbst­be­wusst­sein unge­mein. Die Kin­der üben an ihrer Selbst­si­cher­heit und spre­chen auch dar­über, wie man sich selbst und ande­ren hel­fen kann. Eben­so wird der Umgang mit dem The­ma Mob­bing bear­bei­tet. Im Fokus liegt dabei stets die Stär­kung des Selbst­wer­tes – du bist wert­voll und genau richtig,so wie du bist!

Ter­mi­ne: 04.03., 11.03., 18.03., 25.03.2023 jeweils von 09.30 Uhr bis 11:00 Uhr in der Turn­hal­le der Hugo von Trim­berg Schu­le (Am Luit­pold­hain 59).

Die Kosten belau­fen sich auf 40 Euro, bei finan­zi­el­len Schwie­rig­kei­ten, sowie bei son­sti­gen Fra­gen und zur Anmel­dung wen­den Sie sich an dksb@​kinderschutzbund-​bamberg.​de oder tele­fo­nisch unter 0951/28192.