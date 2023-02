„Bier als regio­na­le Ressource“

Koope­ra­ti­ons­pro­jekt zwi­schen der Hoch­schu­le Coburg und der „Inte­grier­ten Länd­li­chen Ent­wick­lung Jura – Scheß­litz“ (ILE) wur­de jetzt abgeschlossen

Mit Ende des Win­ter­se­me­sters zog die Stu­die­ren­den­grup­pe der HS Coburg, Stu­di­en­gang Zukunfts­de­sign, ihr Resü­mee aus der ihr gestell­ten Pro­jekt­auf­ga­be. Dazu lud die Grup­pe zur Abschluss­prä­sen­ta­ti­on ein – natür­lich in einer der Jurabraue­rei­en, die Gegen­stand des Pro­jek­tes waren. So tra­fen sich am Frei­tag, 3. Febru­ar 2023 neben den Koope­rie­ren­den auch eini­ge Brau­er und inter­es­sier­te Bürger*innen aus der Regi­on, sowie Vertreter*innen des Amtes für Länd­li­che Ent­wick­lung Ober­fran­ken und des Land­rats­am­tes Bamberg.

Die Pro­jekt­auf­ga­be, mit der sich die Stu­die­ren­den beschäf­tigt haben war so breit gefä­chert wie auch ihre Ergeb­nis­se. Mit vie­len inhalt­li­chen Inputs und Humor begei­ster­te die Grup­pe ihre Zuhörer*innen und reg­te zum Nach­den­ken an. Die Fra­ge, wie die Res­sour­ce Bier als Poten­zi­al der Regi­on für die zukünf­ti­ge regio­na­le Ent­wick­lung genutzt wer­den kann, stand dabei im Vordergrund.

Stär­kung der Bier­kul­tur nicht nur The­ma der Brauer*innen

„Wäh­rend der Zusam­men­ar­beit haben wir gemerkt, dass nicht nur die Brau­er wich­ti­ge Akteu­re bei der Fra­ge­stel­lung sind“, ver­rät Moni­ka Krö­ner von der HS Coburg. „Die Brau­er sind in dem The­ma natür­lich die Haupt­ak­teu­re. Gleich­zei­tig haben auch die Kom­mu­nen, Bür­ger­mei­ster und Bürger*innen vor Ort ein gro­ßes Inter­es­se dar­an, dass die Braue­rei­en auch als sozia­ler Ort zukunfts­stark auf­ge­stellt sind. Auch des­halb ist die Zusam­men­ar­beit zu dem The­ma für alle von gro­ßer Bedeu­tung.“, so Man­dy Baum von der ILE Jura – Scheßlitz.

Die Stu­die­ren­den­grup­pe beleuch­te­te ver­schie­de­ne Aspek­te. So warf die Grup­pe einen Blick auf aktu­el­le Mega­trends wie die Digi­ta­li­sie­rung, die Zunah­me von vege­ta­ri­schen Ernäh­rungs­wei­sen und die Wich­tig­keit von Koope­ra­tio­nen und Syn­er­gien in dem brei­ten The­men­feld Braue­rei­en und Braue­rei­kul­tur. Auch zeig­te die Grup­pe auf, dass die Regi­on mit ihren vier Gemein­den Wat­ten­dorf, Königs­feld, Sta­del­ho­fen und Scheß­litz mit vie­len Frei­zeit­an­ge­bo­ten auch tou­ri­stisch punk­ten kann, jedoch die Ver­mark­tung die­ser noch viel mehr Poten­zi­al habe.

Was sagen Kal­li, Kat­rin und Har­ry über die Braue­rei­en und Mög­lich­kei­ten der Region?

Um die Dis­kus­si­on um zukünf­ti­ge Ziel­grup­pen der Braue­rei­en mög­lichst pla­stisch dar­zu­stel­len, arbei­te­te die Grup­pe mit „den Gästen der Zukunft“ (Per­so­nas). Die­se sind fik­ti­ve Per­sön­lich­kei­ten, die stell­ver­tre­tend für eine Ziel­grup­pe und ihre Bedürf­nis­se stehen.

So konn­te der „Stamm­tisch Kal­li“ sei­ne Bedürf­nis­se nach gün­sti­gem, tra­di­tio­nel­lem Bier, gutem frän­ki­schen Essen und ech­ten Gesprä­chen genau­so äußern wie die Fami­li­en­mut­ter Kat­rin B., der fami­li­en­freund­li­che Ange­bo­te und digi­ta­le Mög­lich­kei­ten der Sitz­platz­re­ser­vie­rung eben­so wich­tig sind wie ein vege­ta­ri­sches Spei­se­an­ge­bot. Die drit­te Per­so­na im Bun­de run­de­te Har­ry G. ab, der vor allem Klet­tern und Moun­tain­bi­ken mit einem Besuch in einer Braue­rei ver­bin­den möch­te, mög­lichst mit E- Bike Ladestation.

Bei einem live durch­ge­führ­ten Bier – Quiz konn­ten die Stu­die­ren­den auf die fai­ren Bier­prei­se der Regi­on hin­wei­sen. So kosten 0,5 L unse­rer regio­na­len Bie­re teil­wei­se deut­lich weni­ger als ihr Ber­li­ner Nach­bar. Auch im natio­na­len ver­zeich­net das Bier der Regi­on ein über­durch­schnitt­lich gutes Preis – Leistungsverhältnis.

Das Ende des Pro­jek­tes ist erst der Anfang für die Region

Zwar schließt das Koope­ra­ti­ons­pro­jekt mit der HS Coburg nach die­sem Wochen­en­de ab. Für die ILE Jura – Scheß­litz, die Bür­ger­mei­ster und die Braue­rei­en beginnt damit jedoch eine neue Form der Zusam­men­ar­beit. Die vie­len Impul­se wer­den nach­be­rei­tet, die Brau­er sel­ber haben für die­ses Jahr ein gemein­sa­mes Pro­jekt auf die Bei­ne gestellt, wel­ches über die ILE zu gro­ßen Tei­len geför­dert wird.

Dabei orga­ni­sie­ren eini­ge von ihnen in Zusam­men­ar­beit mit dem Ver­ein Pri­va­te Braue­rei­en Bay­ern e.V. eine Fort­bil­dung von der renom­mier­ten öster­rei­chi­schen Kies­by Aka­de­my in der Regi­on zum The­ma Braue­rei­füh­run­gen und Marketing.

Wei­te­re Pro­jekt­ideen wer­den von den ILE – Umset­zungs­be­glei­tern in der kom­men­den Zeit auf­ge­nom­men. „Die Zusam­men­ar­beit mit der HS Coburg hat uns genau das gebracht, was wir erhofft haben“, so Tho­mas Hüp­pe, eben­falls Umset­zungs­be­glei­ter der ILE Jura – Scheß­litz. „Wir haben neben ganz neu­en Per­spek­ti­ven auch neue Schrit­te in dem Zusam­men­kom­men mit den Braue­rei­en machen kön­nen. Eine exter­ne Sicht auf die Schät­ze unse­rer Regi­on ist für uns von gro­ßem Wert. Zudem hat die Zusam­men­ar­beit auch ein­fach Spaß gemacht. Der Mehr­wert bei der Ver­bin­dung von Wis­sen­schaft, Pra­xis und Regio­nal­ma­nage­ment ist für alle Sei­ten enorm.“ Die Pro­jekt­er­geb­nis­se, sowie ein Pod­cast mit den fik­ti­ven „Gäste der Zukunft“ zum The­ma Bier und Attrak­tio­nen kann auf der Home­page der ILE Jura – Scheß­litz ein­ge­se­hen wer­den (www​.jura​-schess​litz​.de). Dort ist auch eine Über­sichts­kar­te mit Öff­nungs­zei­ten der neun Braue­rei­en in der Regi­on zu fin­den – für alle Genuss­lieb­ha­ber, die das The­ma Bier lie­ber geschmack­lich erkun­den möchten.