Die Arbeits­ge­mein­schaft Christ­li­cher Kir­chen und die Evan­ge­li­sche Alli­anz in Bay­reuth laden herz­lich ein zur Andacht mit Frie­dens­ge­bet am 24. Febru­ar 2023 um 18.00 Uhr in die Stadt­kir­che Bay­reuth. Die­se Andacht gestal­tet Dekan Jür­gen Hacker mit Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter von ver­schie­de­nen Bay­reu­ther Gemein­den und Kon­fes­sio­nen. Die musi­ka­li­sche Lei­tung hat Kir­chen­mu­sik­di­rek­tor Micha­el Dorn.

Die Ver­an­stal­tung lehnt sich an die Initia­ti­ve „Hoff­nung säen“ der Evan­ge­li­schen Kir­che in Deutschland.

Auch die Kol­lek­te kommt den Men­schen zu Gute, die unter den Fol­gen die­ses Krie­ges leiden.