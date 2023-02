Bei den Baye­ri­schen Kara­te-Mei­ster­schaf­ten der Masters in Burg­kir­chen konn­ten sich Andre­as Pol­ster und Hans Rose­mann vom 1.SKZ Forch­heim gute Plät­ze erkämpfen.

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de wur­den in Burg­kir­chen an der Alz die Lan­des­mei­ster­schaf­ten des Baye­ri­schen Kara­te-Bun­des aus­ge­tra­gen. In die­sem Jahr ent­sand­te das 1. Sho­to­kan Kara­te Zen­trum Forch­heim nur eine klei­ne Dele­ga­ti­on ins beschau­li­che Burg­kir­chen in Oberbayern.

Andre­as Pol­ster und Hans Rose­mann waren in der Alters­klas­se Ü 55 und Ü65 in Kata ange­tre­ten, die Far­ben der Forch­hei­mer zu ver­tre­ten. Trotz der zum Teil sehr wei­ten Anrei­se waren in den Kate­go­rien bei Pol­ster (Ü55) immer­hin 10 Ath­le­ten und bei Rose­mann (Ü65) 6 Ath­le­ten am Start. Somit deu­te­te sich an, dass es nicht ein­fach wer­den wür­de, sich im vor­de­ren Feld zu plat­zie­ren. Andre­as Pol­ster muss­te zuerst ran und erreich­te sou­ve­rän das klei­ne Fina­le um den drit­ten Platz. Hier zeig­te er dann eine star­ke und her­aus­ra­gen­de Kata Kan­ku Sho, sel­ten hat Pol­ster die­se Kata so stark gezeigt, lei­der war Uwe Witt­mann aus Nürn­berg einen Hauch bes­ser bewer­tet wor­den, und so muss­te sich Pol­ster mit einem trotz­dem sehr guten Platz 5 in die­sem star­ken Feld begnügen.

Hans Rose­mann in der Ü65, lei­ste­te sich wäh­rend der Vor­run­de in sei­ner Kata einen Pat­zer und muss­te einen Punk­te­ab­zug hin­neh­men, erreich­te aber den­noch knapp das klei­ne Fina­le. Hier leg­te er dann all sei­nen Ärger in die Kata Gojushio Dai und lag am Ende deut­lich vor Fritz Zeindl aus Pas­sau und lan­de­te auf dem drit­ten Platz. Und wie­der ein­mal hat­ten die Forch­hei­mer bewie­sen, dass mit ihnen immer zu rech­nen ist.