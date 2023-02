Ener­gie­sprech­ta­ge für Unter­neh­men am 21. und 22. März 2023

Vor allem in der aktu­el­len Zeit wird es immer wich­ti­ger für Unter­neh­men, sich mit dem The­ma Ener­gie aus­ein­an­der­zu­set­zen. Denn Ener­gie­ef­fi­zi­enz schont nicht nur die Umwelt, son­dern trägt auch zu erheb­li­chen Kosten­er­spar­nis­sen bei.

Am 21. und 22. März 2023 haben Unter­neh­men aller Bran­chen aus Stadt und Land­kreis Bam­berg wie­der die Mög­lich­keit, sich bei kosten­frei­en Sprech­ta­gen zu dem The­ma Ener­gie bera­ten zu lassen.

In einer ersten Ori­en­tie­rungs­be­ra­tung ermit­teln die Exper­ten zusam­men mit den Unter­neh­men mög­li­che Opti­mie­run­gen in den Berei­chen ener­ge­ti­sche Sanie­rung, Ener­gie­ef­fi­zi­enz, Ener­gie­ein­spa­rung, Ener­gie­ma­nage­ment und Kraft-Wär­me-Kopp­lung. Außer­dem kön­nen sich die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer über För­der­mög­lich­kei­ten informieren.

Seit 2014 bie­ten die Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bam­berg in Koope­ra­ti­on mit der Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur Bam­berg, der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken sowie der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken Bay­reuth Ener­gie­sprech­ta­ge an.

Die Ter­mi­ne fin­den als Ein­zel­ge­sprä­che vor Ort im Unter­neh­men statt, des­halb ist eine Anmel­dung bis spä­te­stens 15. März 2023 erfor­der­lich. Die Bera­tung am Diens­tag, 21. März, rich­tet sich an Hand­werks­be­trie­be und am Mitt­woch, 22. März, an IHK-zuge­hö­ri­ge Betriebe.

Anmel­dung und wei­te­re Infor­ma­ti­on: Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Bam­berg, Melina Köh­ler, Tel.: (0951) 87–1310 oder E‑Mail: wifoe@​stadt.​bamberg.​de.