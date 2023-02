Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 16.02.2023 um 23:18 Uhr die Kame­ra­den der Feu­er­wehr Buben­reuth gemein­sam mit dem Ret­tungs­dienst und der Poli­zei zu einer drin­gen­den Woh­nungs­öff­nung in die Vogel­sied­lung. Bereits drei Minu­ten nach Alarm rück­ten das HLF2 und die DLK an die Ein­satz­stel­le aus. Nach Ein­tref­fen ging der Ein­satz­lei­ter auf Erkun­dung und stell­te fest, dass die Woh­nungs­tü­re bereits von Bewoh­nern geöff­net wur­de. Durch First Respon­der der Feu­er­wehr wur­de die Pati­en­tin bis zum Ein­tref­fen des Ret­tungs­dien­stes ver­sorgt und betreut. Nach ca. 30 Minu­ten Ein­satz­dau­er konn­ten die Ein­satz­kräf­te in das Gerä­te­haus ein­rücken und die Ein­satz­be­reit­schaft wie­der herstellen.

