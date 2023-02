Schnel­ler, bür­ger­freund­li­cher, unkom­pli­zier­ter und nach­hal­ti­ger: Die bei­den Abge­ord­ne­ten Emmi Zeul­ner (Bun­des­tag) und Mar­tin Schöf­fel (Land­tag) haben sich im Kulm­ba­cher Land­rats­amt selbst davon über­zeugt, wie gut der digi­ta­le Bau­an­trag vor Ort ange­lau­fen ist. Seit gut zwei Mona­ten kön­nen Bau­an­trä­ge in Kulm­bach digi­tal ein­ge­reicht und digi­tal bear­bei­tet wer­den. „Bis­her muss­ten Bau­her­ren ihre Anträ­ge in drei­fa­cher Aus­füh­rung bei der Kom­mu­ne ein­rei­chen. Dann wur­de der Antrag in der Gemein­de behan­delt und ging in vie­len Fäl­len erst nach meh­re­ren Wochen ans Land­rats­amt. Um Stel­lung­nah­men ein­zu­ho­len, wur­den zwei der drei Aus­füh­run­gen dann jeweils wie­der­um an ver­schie­de­ne Behör­den geschickt. Das hat oft Mona­te gedau­ert bis alle Unter­la­gen zusam­men waren,“ erklär­te Tho­mas Lorenz aus dem Bauamt.

Heu­te kann der Bau­an­trag ent­we­der digi­tal oder in ein­fa­cher Aus­füh­rung auf Papier im Land­rats­amt ein­ge­reicht und dort digi­ta­li­siert wer­den. Damit kön­nen sowohl Ver­wal­tung als auch die Öffent­lich­keit mas­siv Papier ein­spa­ren. Danach geht er zur Stel­lung­nah­me an die Gemein­de und die ver­schie­de­nen betei­lig­ten Behör­den gleich­zei­tig. Dadurch kön­nen die Abläu­fe deut­lich beschleu­nigt und die Trans­pa­renz im Geneh­mi­gungs­ver­fah­ren ver­bes­sert werden.

„Es freut mich sehr zu sehen, dass die wich­ti­gen Beschlüs­se zum digi­ta­len Bau­an­trag in Kulm­bach so effek­tiv und gut umge­setzt wer­den,“ so Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Emmi Zeul­ner. Mar­tin Schöf­fel ergänzt: „Sowohl für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger als auch für die Abläu­fe selbst ist der digi­ta­le Bau­an­trag ein ein­deu­ti­ger Fort­schritt. Der Frei­staat Bay­ern hat die­sen für mehr Bür­ger­freund­lich­keit und Schnel­lig­keit auf den Weg gebracht. Ich freue mich, dass dies im Land­rats­amt Kulm­bach vor­bild­lich umge­setzt wird.“ Land­rat Klaus Peter Söll­ner lob­te die Mit­ar­bei­ter sei­nes Hau­ses für ihren Ein­satz. „Da braucht es Men­schen, die sich da rein­ar­bei­ten. Wir freu­en uns sehr, dass es in Kulm­bach so gut klappt.“ Neben Kulm­bach kön­nen auch in Kro­nach und in Hof Bau­an­trä­ge mitt­ler­wei­le digi­tal ein­ge­reicht werden.