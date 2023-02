„Digi­ta­ler Was­ser-Lot­se“ bie­tet hoch­mo­der­ne Digi­ta­li­sie­rungs­lö­sun­gen für die Wasserwirtschaft

Mit der neu­en Online-Platt­form https://​www​.digi​tal​-lot​se​-was​ser​.org will die Hoch­schu­le Hof moder­ne Digi­ta­li­sie­rungs­lö­sun­gen für die deutsch­spra­chi­ge Was­ser­wirt­schaft erfas­sen und bekannt­ma­chen. In der Ver­sor­gungs­wirt­schaft wer­den aktu­ell ledig­lich rund 10 Pro­zent der ver­füg­ba­ren digi­ta­len Hil­fen ein­ge­setzt, so die For­schen­den. Der Grund für die man­geln­de Akzep­tanz der Tech­nik lie­ge dabei oft schlicht in feh­len­den Infor­ma­tio­nen über ver­füg­ba­re Lösun­gen, Funk­tio­nen und Vorteile.

Die von der Hoch­schu­le Hof ent­wickel­te Platt­form „Digi­tal Lot­se Was­ser“ hat zum Ziel, das Infor­ma­ti­ons­de­fi­zit nach­hal­tig zu besei­ti­gen. Die Web­sei­te bie­tet eine umfas­sen­de Daten­bank für Digi­ta­li­sie­rungs­lö­sun­gen im Was­ser­sek­tor, die es Kom­mu­nen, For­schen­den und Anbie­ten­den erleich­tert, die benö­tig­ten Infor­ma­tio­nen zu fin­den: „Unse­re Daten­bank ist nach Kate­go­rien, Anwen­dun­gen, Tech­no­lo­gien, Anbie­tern und bewähr­ten Ver­fah­ren geglie­dert und bie­tet einen kla­ren Über­blick über den aktu­el­len Stand der Digi­ta­li­sie­rung im Was­ser­sek­tor“, so Pro­jekt­lei­ter Prof. Gün­ter Müller-Czygan.

Neue For­schungs­er­geb­nis­se online abrufbar

Neben der Daten­bank bie­tet der „Was­ser-Lot­se“ auch Zugang zu den wich­tig­sten For­schungs­er­geb­nis­sen aus den an der Hoch­schu­le Hof abge­schlos­se­nen Meta­stu­di­en WaterExe4.0 und Digi­NaX. „Die­se wur­den durch­ge­führt, um die Her­aus­for­de­run­gen und Erfolgs­fak­to­ren der Digi­ta­li­sie­rung in der Was­ser­wirt­schaft zu ver­ste­hen. Sie geben wert­vol­le Ein­blicke in die Grün­de für die der­zei­ti­ge Zurück­hal­tung bei der Ein­füh­rung digi­ta­ler Lösun­gen und die Erfolgs­fak­to­ren bei bereits durch­ge­führ­ten Pro­jek­ten“, erläu­tert Prof. Müller-Czygan.

Posi­tiv­bei­spie­le der Bran­che präsentieren

Dane­ben steht auf der neu­en Platt­form auch die Ver­knüp­fung der Bran­che im Mit­tel­punkt: Nut­ze­rin­nen und Nut­zer, For­schen­de und Dienst­lei­stungs­be­trie­be fin­den die Mög­lich­keit sich zu ver­net­zen und ihre Arbeit einem brei­te­ren Publi­kum vor­zu­stel­len. „Wer sich auf dem Por­tal regi­striert, kann zum Bei­spiel auf einem stan­dar­di­sier­ten For­mu­lar eine Beschrei­bung einer digi­ta­len Lösung oder eines Pro­jekts ein­rei­chen und sie als Best-Prac­ti­ce-Bei­spiel ver­öf­fent­li­chen“, erklärt der Pro­jekt­lei­ter wei­ter. Und wei­ter: „Mit der Platt­form „Digi­tal Lot­se Was­ser“ war es noch nie so ein­fach, die gewünsch­ten Infor­ma­tio­nen zu fin­den und die eige­ne digi­ta­le Lösung zu präsentieren.“

Jetzt regi­strie­ren

Zur Betei­li­gung ein­ge­la­den sind alle, die in der deutsch­spra­chi­gen Was­ser­wirt­schaft arbei­ten und sich für die Vor­tei­le der Digi­ta­li­sie­rung inter­es­sie­ren. Jeder kann hier nütz­li­che Infor­ma­tio­nen fin­den. Um aber eine eige­ne digi­ta­le Lösung zu prä­sen­tie­ren, muss man sich auf https://​www​.digi​tal​-lot​se​-was​ser​.org anmel­den und damit akti­ver Teil einer Gemein­schaft wer­den, die sich für die Hoch­schu­le Hof- Uni­ver­si­ty of Applied Sci­en­ces Digi­ta­li­sie­rung im Was­ser­sek­tor ein­setzt. Die Platt­form soll in Zukunft bestän­dig erwei­tert und ver­bes­sert wer­den, so die Verantwortlichen.