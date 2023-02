Hal­lo Frau Schieder,

ich fin­de es pri­ma, dass Sie als „Hei­mat­mi­ni­ste­rin“ Ihren Ein­fluss über den Rund­funk nut­zen, um Pro­ble­me unse­rer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus dem Weg zu räumen.

So haben Sie bzw. Anten­ne Bay­ern sich auch der Stadt Höch­stadt ange­nom­men, um am kom­men­den Diens­tag das Faschings­trei­ben am Markt­platz zu ret­ten. Einen tra­di­tio­nel­len Faschings­um­zug wird es lei­der den­noch nicht geben, aber ein „Bun­tes Faschings­trei­ben“. Wir als CSU Höch­stadt haben uns bereits in der letz­ten Woche, als mir die Akti­on von Anten­ne Bay­ern bekannt wur­de, Gedan­ken gemacht, ob wir unter die­sen Bedin­gun­gen unse­ren tra­di­tio­nel­len Kin­der­fa­sching über­haupt durch­füh­ren soll­ten. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren kamen die Kin­der nach dem Faschings­um­zug, der in der Anfangs­zeit von uns selbst ver­an­stal­tet wur­de, zu uns in die Hal­le. Mit dem Faschingstru­bel am Markt­platz sahen wir unse­re Ver­an­stal­tung gefähr­det. Nach inten­si­ven Gesprä­chen mit unse­rem Bür­ger­mei­ster und der Zusa­ge, dass unser Kin­der­fa­sching durch die Ver­an­stal­tung von Anten­ne Bay­ern nicht tan­giert wer­den wür­de, da es für Kin­der kein extra Ange­bot geben soll­te, son­dern die Par­ty sich aus­schließ­lich an Senio­ren wen­den wür­de, haben wir den­noch mit den Pla­nun­gen wei­ter gemacht. Nun muss­ten wir heu­te lei­der aus der Zei­tungs­be­richt­erstat­tung erfah­ren, dass es im Rah­men des Bun­ten Faschings­trei­bens von Anten­ne Bay­ern sehr wohl ein extra Kin­der­pro­gramm, ver­an­stal­tet durch die St.-Hedwigs-Kita, geben wird.

Wir sind sehr ent­täuscht, dass durch die­se Akti­on unser tra­di­tio­nel­ler Kin­der­fa­sching, den wir nun bereits seit über 40 Jah­ren am Faschings­diens­tag ver­an­stal­ten, wohl das letz­te Mal statt­fin­den wird. Gegen ein Zug­pferd wie Anten­ne Bay­ern haben wir lei­der kei­ne Chan­ce. Scha­de, dass sich Anten­ne Bay­ern hier so sehr vor den Kar­ren des Bür­ger­mei­sters span­nen lässt.

Vie­le Grüße

Alex­an­der Schulz

Orts­vor­sit­zen­der CSU Höchstadt