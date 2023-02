Mit dem Fahr­rad auf einer Euro­päi­schen Traum­rou­te von Eber­mann­stadt zum Schwar­zen Meer

Die­se unge­wöhn­li­che Rou­te führ­te Jür­gen Pöhl­mann im August 2021 zunächst über den Aachen- und Bren­ner­pass bis ins schö­ne ita­lie­ni­sche Südtirol!

Nach dem Puster-Tal berg­auf begann der 680 Km lan­ge Drau-Rad­weg durch Öster­reich, Slo­we­ni­en bis ins Unga­ri­sche Tief­land. Vor­bei am Bala­ton und durch die reiz­vol­le Pusz­ta erreich­te Jür­gen Pöhl­mann Rumä­ni­en. Auf der Kul­tur­rou­te, die ihn auch durch Trans­syl­va­ni­en und über die Kar­pa­ten führ­te, ließ er die Ein­drücke der Städ­te Ora­dea, Cluj-Napo­ca, Târ­gu Mureș, Bra­sov und der Haupt­stadt Buka­rest auf sich wirken.

Nach 2700 km und 17000 hm ende­te die Rad­tour am Ende der Rumä­ni­schen Tief­ebe­ne in der Küsten­me­tro­po­le Con­stan­ta am Schwar­zen Meer. Alle sei­ne Ein­drücke hielt er in beein­drucken­den Bil­dern fest.

Die vie­len Facet­ten die­ser abwechs­lungs­rei­chen Tour durch die Alpen und Ost­eu­ro­pa zeigt Jür­gen Pöhl­mann in einem Bil­der­vor­trag am 25.2.2023 um 19.30 im Sport­ler­heim des TSV Eber­mann­stadt.

Der Ein­tritt ist frei, Spen­den für eine sozia­le Ein­rich­tung wer­den herz­lichst angenommen.