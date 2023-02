In Bay­reuth tag­te am Mitt­woch der Bezirks­aus­schuss des Bezirks­tags von Ober­fran­ken. Nach ein­stim­mi­gem Beschluss sol­len zwei denk­mal­ge­schütz­te Häu­ser auf dem Gelän­de des Bezirks­kli­ni­kums Ober­main in Kut­zen­berg bald­mög­lichst saniert wer­den. Zudem stimm­ten die Aus­schuss­mit­glie­der einer Zusam­men­ar­beit mit der Hoch­schu­le für ange­wand­tes Manage­ment in Isma­ning zu, um neue Wege in der Aus­bil­dung von Nach­wuchs­kräf­ten zu gehen. Der Bezirk Ober­fran­ken unter­stützt außer­dem die Baye­ri­sche Musik­aka­de­mie in Ham­mel­burg bei der Beschaf­fung der Instrumenten-Erstausstattung.

„Wir haben vie­le wun­der­schö­ne, denk­mal­ge­schütz­te Gebäu­de auf dem Gelän­de des Bezirks­kli­ni­kums Ober­main, die in der Regel Anfang des 20. Jahr­hun­derts errich­tet wur­den“, erläu­ter­te Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm zu Beginn der Sit­zung. Die­se Gebäu­de stün­den aller­dings zum größ­ten Teil leer, müss­ten aber auf­grund ihrer Denk­mal­ei­gen­schaft bestehen blei­ben. Kon­kret ging es in der Sit­zung zunächst um ein frü­he­res Ordens­schwe­stern­heim und grö­ße­res Wohn­haus. Die Gebäu­de sol­len nun feder­füh­rend vom Bezirk saniert wer­den. „Die Sanie­rung denk­mal­ge­schütz­ter Gebäu­de ist kei­ne Auf­ga­be des Kran­ken­hau­ses, son­dern vor allem des Bezirks“, so Schramm. Vor die­sem Hin­ter­grund wur­de vom Aus­schuss die Über­füh­rung der Häu­ser in das Anla­ge­ver­mö­gen des Bezirks beschlossen.

Ange­strebt wird ein Umbau für Wohn­zwecke. Die dabei ent­stan­de­nen Woh­nun­gen sol­len vor­nehm­lich an Beschäf­tig­te der Bezirks­kli­nik ver­mie­tet wer­den und damit auch die Attrak­ti­vi­tät der Bezirks­kli­nik als Arbeit­ge­ber gestei­gert wer­den. Es wur­de eine Bestands­auf­nah­me und ein Sanie­rungs­kon­zept mit Kosten­schät­zung bei der Bau­ver­wal­tung in Auf­trag gege­ben. Zusätz­lich soll­ten kon­kre­te För­der­mög­lich­kei­ten abge­klärt werden.

Der Bezirks­aus­schuss stimm­te in einem wei­te­ren Tages­ord­nungs­punkt der Koope­ra­ti­on mit der Hoch­schu­le für ange­wand­tes Manage­ment in Isma­ning zu. „Seit vie­len Jah­ren ver­su­chen wir dem Fach­kräf­te­man­gel durch ver­stärk­te eige­ne Aus­bil­dung ent­ge­gen­zu­wir­ken“, führ­te Aus­bil­dungs­lei­ter Johan­nes Gold­fuß in der Sit­zung aus. Bis­her setzt der Bezirk in der Aus­bil­dung geho­be­ner Sach­be­ar­bei­ter auf den klas­si­schen Weg – ein Stu­di­um an der Hoch­schu­le für den öffent­li­chen Dienst in Hof.

Ein wei­te­rer Aus­bil­dungs­weg soll nun über die Koope­ra­ti­on mit der pri­va­ten Hoch­schu­le und den dort ange­bo­te­nen Stu­di­en­gang „Public Social Manage­ment“ füh­ren. Der Bezirks­aus­schuss stimm­te dem Vor­schlag der Per­so­nal­ver­wal­tung zu. Im Jahr 2024 will der Bezirk Ober­fran­ken – zunächst mit einer klei­nen Zahl Stu­den­ten – eine Zusam­men­ar­beit star­ten. Die Stu­den­ten wür­den dann sechs theo­re­ti­sche Seme­ster absol­vie­ren, in denen ein brei­tes betriebs­wirt­schaft­li­ches und sozi­al­recht­li­ches Spek­trum abge­deckt wird. Ein Pra­xis­se­me­ster wird schließ­lich in der Ver­wal­tung abge­lei­stet. Das Stu­di­en­pro­gramm ist spe­zi­ell auf die Gebiets­kör­per­schaft „Bezirk“ abge­stimmt, da bereits ande­re Bezir­ke in Bay­ern die­se Koope­ra­ti­on nutzen.

Nach der Sanie­rung des ehe­ma­li­gen Klo­ster­kon­vents an der Musik­aka­de­mie Ham­mel­burg betei­ligt sich auch der Bezirk Ober­fran­ken – neben den ande­ren frän­ki­schen Bezir­ken, dem Frei­staat Bay­ern, dem Land­kreis Bad Kis­sin­gen und der Stadt Ham­mel­burg an den Kosten der Instru­men­ten-Erst­aus­stat­tung. „Wir unter­stüt­zen die­se über­re­gio­nal bedeu­ten­de Kul­tur­ein­rich­tung ger­ne in ihrer wert­vol­len Arbeit“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Wei­te­re Infos und täg­li­che News fin­den Sie auch auf den Social-Media-Kanä­len des Bezirks Ober­fran­ken bei Face­book, Insta­gram und YouTube.