DCU 1. Bun­des­li­ga – 2022/2023 – CKC Moren­den Bay­reuth e.V. (5370) vs. SKV Gold­kro­nach (5078)

Im Vor­feld des Der­bys gegen den SKV Gold­kro­nach muss­te man beim CKC Moren­den Bay­reuth schon wie­der Rück­schlä­ge ein­stecken. So hagel­te es wie schon so oft in die­ser Sai­son Absa­gen von Spie­lern aus den unter­schied­lich­sten Grün­den. Manch­mal hat man den Ein­druck, dass der Sport seit Coro­na kei­ne Prio­ri­tät mehr besitzt. Frü­her wur­de die pri­va­te Pla­nung nach dem Spiel­plan abge­stimmt und man reser­vier­te sich die Spiel­ta­ge. Doch seit die­ser Sai­son inter­es­siert das anschei­nend nicht mehr und der Sport spielt eine weit unter­ge­ord­ne­te Rol­le. Doch macht dies den Ver­ant­wort­li­chen das Leben extrem schwer, Woche für Woche eine kom­plet­te und kon­kur­renz­fä­hi­ge Mann­schaft auf­zu­bie­ten und auch Aus­wärts­fahr­ten zu pla­nen. Die­se Sai­son ist für die Mann­schafts­ver­ant­wort­li­chen, sehr ermü­dend und fru­strie­rend, da sie ja immer funk­tio­nie­ren müs­sen um den Ablauf zu gewähr­lei­sten. Um so erstaun­li­cher ist es trotz­dem das der CKC Moren­den in der DCU Bun­des­li­ga doch eine sehr gute Rol­le spielt, was der aktu­ell 4. Platz in der Tabel­le ja untermauert.

Lei­der gab das Nach­bar­der­by nicht das her was man sich erhofft hat­te, Die Jungs aus „Gold­ci­ty“ brach­ten kein Bein auf die Bahn und wur­de von den Bay­reu­thern eis­kalt gekan­tert. Basti­an Land­mann (873) und Hans Dip­pold (872) agier­ten ihn trau­ter Ein­tracht mit nor­ma­len Ergeb­nis­sen. Die­se Lei­stun­gen reich­ten um ihre Geg­ner klar zu bezwin­gen. Basti­an Land­mann besieg­te Dani­el Fischer (840) mit 33 Kegel und Hans Dip­pold fer­tig­te den über­for­der­ten Tobi­as Peter­si­lie (799) mit 73 Kegel ab. Auch im Mit­tel­paar gaben die Wag­ner­städ­ter wei­ter­hin den Ton an. Micha­el Prill (911) begann wie­der ver­hal­ten, stei­ger­te sich aber auf den zwei­ten hun­dert Kugeln enorm. Er besieg­te dadurch Uli Wein (885), der eines der bes­se­ren Gold­kro­na­cher Ergeb­nis­se erziel­te, mit 26 Kegel. Ste­fan Kull­mann (863) hat­te dies­mal die Mit­te gepach­tet und fand kein Mit­tel dage­gen, doch selbst sei­ne etwas schwä­che­re Lei­stung reich­te um sich bei Klaus Beck (828) mit 35 Kegel zu bedie­nen. Im Schluss­paar hielt sich Juli­an Böhm (898) dies­mal etwas zurück, er hader­te auch mit der tücki­schen Anla­ge. Mit der für sei­ne Qua­li­tät bie­de­ren Lei­stung über­roll­te er Jonas Dre­ge­lies den­noch mit 74 Kegel. Der Höhe­punkt des Spie­les blieb René Ott (953) vor­be­hal­ten, er duel­lier­te sich mit dem guten Achim Jahr­eis (902). René Ott glänz­te mit einer sehr star­ken Lei­stung und setz­te mit der Tages­best­lei­stung und dem Gewinn von 51 Kegel den Schluss­punkt unter ein doch sehr ein­sei­ti­gen Spiel. Moren­den Bay­reuth gewann alle Durch­gän­ge und zeig­te trotz der schlech­te­ren Bahn­ver­hält­nis­sen an die­sem Tag eine anspre­chen­de Heim­lei­stung mit wenig Feh­lern. Nach einer Woche Spiel­pau­se steht die Fahrt ins baden-würt­tem­ber­gi­sche Ett­lin­gen an, gegen die dort spie­len­den HKO Young Stars Karls­ru­he, auf der Ett­lin­ger Anla­ge müs­sen ein paar Schip­pen mehr dar­auf gepackt wer­den um die Punk­te mit nach Hau­se neh­men zu können.

Stim­men zum Spiel:

Rüdi­ger Nie­bergall (Team­chef CKC Morenden)

Man hat heu­te wie­der die Fall­wir­kung gese­hen die unse­rer Bahn so schwie­rig macht und die war dies­mal wirk­lich nicht so toll, das war in den letz­ten Spie­len wesent­lich bes­ser. Da sind die Kegel bes­ser gerutscht, heu­te sind sie lie­gen geblie­ben. Das man trotz­dem etwas spie­len kann hat man ja teil­wei­se gesehen!

Dani­el Fischer (Spiel­füh­rer SKV Goldkronach)

Herz­li­chen Glück­wunsch zu den 2 Punk­ten, wie Ein­gangs schon erwähnt haben wir uns hier nichts aus­ge­rech­net. Eure Bah­nen lie­gen uns nicht, sie ist schwie­rig zu spie­len und fällt uns auch nicht ent­ge­gen. Des­halb spie­len wir nicht ger­ne hier und es ist wie­der mal alles so gelau­fen wie wir es ver­mu­tet hatten.

Ergeb­nis­se CKC Moren­den Bay­reuth 1:

Basti­an Land­mann (873), Hans Dip­pold (872), Micha­el Prill (911), Ste­fan Kull­mann (863), René Ott (953), Juli­an Böhm (898)

Ergeb­nis­se SKV Gold­kro­nach 1:

Dani­el Fischer (840), Tobi­as Peter­si­lie (799), Uli Wein (885), Klaus Beck (828), Achim Jahr­eis (902), Jonas Dre­ge­lies (824)