Im Rah­men eines Stadt­teil­ge­sprächs­abends im Wun­der­bur­ger Pfarr­saal brach­ten am 02.02.2023 etli­che Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Ihre Beden­ken und Fra­gen im Bezug auf die geplan­ten Kreis­ver­keh­re an der neu­ge­plan­ten Unter­füh­rung „Geisfelderstraße/​Nürn­ber­ger­stra­ße“ vor. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke (SPD) ver­sprach drauf hin, einen wei­te­ren Infor­ma­ti­ons­abend anzu­bie­ten, an wel­chem es nur über das The­ma des Unter­füh­rungs­neu­baus und des­sen Fol­gen gehen wird.

Die Stadt­rats­frak­ti­on Bam­ber­ger Bür­ger­block (BBB) hält die­sen Bür­ger­dia­log für sehr wich­tig, damit mög­lichst früh­zei­tig die Anlie­gen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger berück­sich­tigt wer­den kön­nen. Es wur­de daher ein Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke gestellt. Dem­nach for­dern Sie Stadt­rä­te Andre­as Trif­fo, Nor­bert Tscher­ner und Hans­jür­gen Eich­fel­der, dass bis zu die­sem Info­abend kei­ne rich­tungs­wei­sen­den Ent­schei­dun­gen im Zusam­men­hang mit die­sem Kreu­zungs­bau­werk getrof­fen wer­den sol­len. Fer­ner haben die Ein­wän­de unab­hän­gig von einem spä­te­ren Betei­li­gungs­ver­fah­ren dem zustän­di­gen Fach­se­nat vor­ge­legt zu werden.

Andre­as Trif­fo, Stadtrat

(Namens der Frak­ti­on BBB)

Der Antrag der BBB

Herrn

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Starke

Rat­haus Maxplatz

Bam­berg

-Antrag Bahn­aus­bau: Unter­füh­rung Geisfelderstraße

Bam­berg, 14.01.2023

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

am 02.02.2023 fand in der Wun­der­burg eine Orts­be­ge­hung im Ula­nen­park mit anschlie­ßen­den Bür­ger­dia­log im Pfarr­saal statt. Es wur­den hier eini­ge kri­ti­sche Stim­men zu den geplan­ten Kreis­ver­keh­ren im Zuge des Neu­baus der Unter­füh­rung in der Geisfel­d­er­stra­ße laut. Dar­auf­hin sag­ten Sie der Ver­samm­lung zu, zu einem wei­te­ren Ter­min nur mit dem The­ma „Bahn­aus­bau – Unter­füh­rung Geisfel­d­er­stra­ße“ ein­zu­la­den. Bei die­sem Ter­min soll die Pla­nung im Detail vor­ge­stellt wer­den und die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen gezielt Fra­gen an die Pla­ner stel­len. Für die­se Zusa­ge bedan­ken wir uns bei Ihnen aus­drück­lich, da wir die­se Info­ver­an­stal­tung für sehr wich­tig halten.

Um die Wich­tig­keit der Beden­ken aus der Bür­ger­schaft zu unter­strei­chen, stel­len wir hier­mit fol­gen­den Antrag:

Bis zur geplan­ten Info­ver­an­stal­tung wer­den kei­ner­lei Rich­tungs­wei­sen­de Ent­schei­dun­gen getrof­fen, die das Kreu­zungs­bau­werk „Unter­füh­rung Geisfel­d­er­stra­ße“ mit der zusam­men­hän­gen­den Ver­kehrs­füh­rung über die bei­den Kreis­ver­keh­re betreffen.

Die Ein­wen­dun­gen und Vor­schlä­ge wer­den unab­hän­gig vom Betei­li­gungs­ver­fah­ren dem zustän­di­gen Fach­se­nat vorgelegt.

Mit freund­li­chen Grüßen

Nor­bert Tscher­ner, Fraktionsvorsitzender

Andre­as Trif­fo, Stadtrat

Hans-Jür­gen Eich­fel­der, Stadtrat