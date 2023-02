Das Schwer­punkt­the­ma 2023 der Umwelt­sta­ti­on Lias-Grube

„Kom­men­de Gene­ra­tio­nen wer­den dich nicht fra­gen, in wel­cher Par­tei du warst. Sie wer­den wis­sen wol­len, was du dage­gen getan hast, als du wuss­test, dass die Pole schmel­zen.“ Mar­tin Sheen, ame­ri­ka­ni­scher Schauspieler.

Der Kli­ma­wan­del ist eines der drin­gend­sten The­men unse­rer Zeit. Treib­haus­gas­emis­sio­nen sind der Haupt­grund für den men­schen­ge­mach­ten Kli­ma­wan­del, wel­cher auch bei uns zuhau­se immer spür­ba­rer wird. Die welt­wei­te Durch­schnitts­tem­pe­ra­tur liegt aktu­ell 1,2°C höher als in der vor­in­du­stri­el­len Zeit. Die Jah­re 2015 bis 2020 waren die sechs wärm­sten seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen.

Durch die­se gra­vie­ren­de Ver­än­de­rung in unse­rer Atmo­sphä­re ver­drei­fach­te sich die Anzahl extre­mer Wet­ter­ereig­nis­se wie Stark­re­gen, Über­schwem­mun­gen und Hit­ze­pe­ri­oden in den letz­ten 50 Jah­ren. Um dem Kli­ma­wan­del aktiv ent­ge­gen­zu­wir­ken, muss ein Gleich­ge­wicht zwi­schen Treib­haus­gas­emis­sio­nen und deren Sen­kung her­ge­stellt wer­den, das heißt, unser Han­deln muss kli­ma­neu­tral werden.

Immer mehr Bil­dungs­ein­rich­tun­gen möch­ten ihren Bei­trag zum Kli­ma­schutz lei­sten. Mit tech­ni­schem Kli­ma­schutz allein, zum Bei­spiel in Form von Däm­mung, kom­men wir nicht wei­ter. Einen gro­ßen Bei­trag auf dem Weg hin zur Kli­ma­neu­tra­li­tät lei­sten Bil­dungs­maß­nah­men für jede Alters­stu­fe, schon von klein auf im Kita­be­reich, in dem die Wer­te­bil­dung statt­fin­det, aber auch genau­so in der Schu­le sowie im außer­schu­li­schen Bereich für Erwach­se­ne. Die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be möch­te daher im Jahr 2023 mit dem Pro­jekt „Kli­ma­neu­tral – Wie geht das in der Pra­xis?“ auf der einen Sei­te Ein­rich­tun­gen dabei hel­fen, den ersten Schritt auf dem Weg in Rich­tung Kli­ma­schutz und Kli­ma­neu­tra­li­tät zu machen.

Für Teams aus Kitas, Schu­len, Bil­dungs­ein­rich­tun­gen, Ver­ei­nen, Ver­bän­den und Kom­mu­nen gibt es im Jah­re 2023 sie­ben Ange­bo­te vor Ort mit fol­gen­den Schwerpunktthemen:

1. Die kli­ma­neu­tra­le Ein­rich­tung – so kann‚s gehen“

2. Kli­ma­neu­tra­li­tät bei Beschaf­fung und Betrieb

3. Kli­ma­neu­tra­li­tät bei Neu­bau und Sanierung

4. Kli­ma­neu­tra­li­tät in Kon­zept und Konzeption

5. Kli­ma­neu­tra­li­tät für Teams und MitarbeiterInnen

6. Die kli­ma­neu­tra­le Bil­dungs­ar­beit – Metho­den zum Kli­ma­schutz für klei­ne und gro­ße Kinder

7. Kli­ma­neu­tra­li­tät für Eltern­ar­beit und Träger

Ande­rer­seits ist auch die Wer­te- und Bewusst­seins­bil­dung bei den Jüng­sten ein gro­ßer Bestand­teil des aktu­el­len Jah­res­pro­jekts der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be. Für Kin­der­ta­ges­stät­ten, Schul­klas­sen und Kin­der­grup­pen fin­den im Rah­men die­ses Pro­jek­tes ab sofort Ver­an­stal­tun­gen mit ver­schie­de­nen inhalt­li­chen Schwer­punk­ten statt. Bei der Kli­ma­werk­statt dreht sich zum Bei­spiel alles um die Fra­ge „Was hat der Kli­ma­wan­del mit mir und den Eis­bä­ren zu tun?“ Mit Spie­len, For­scher­auf­trä­gen und Expe­ri­men­ten fin­den die Kin­der her­aus, wie jeder unser Kli­ma schüt­zen kann. In der Ener­gie­werk­statt for­schen und expe­ri­men­tie­ren die Kin­der anhand der Schwer­punk­te Wind oder Son­ne, wo Ener­gie her­kommt und wie sie Ener­gie spa­ren kön­nen. In der Lehm­werk­statt ler­nen sie Lehm als natür­li­chen Bau­stoff für Gebäu­de ken­nen. Bei der Ver­an­stal­tung Kli­ma­neu­tra­le Ernäh­rung erfor­schen die Kin­der mit allen Sin­nen ver­schie­de­ne Obst- und Gemü­se­sor­ten und fin­den her­aus, wo unser Essen her­kommt und was die lan­ge Rei­se eines Erd­beer­jo­ghurts mit dem Kli­ma zu tun hat.

Die Inhal­te der Ver­an­stal­tun­gen (Dau­er 2h) wer­den auf das Alter der Teil­neh­me­rIn­nen abgestimmt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt erhal­ten Sie direkt bei der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be unter 09545 950399, per mail info@​umweltstation-​liasgrube.​de oder auf der Web­sei­te www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de.