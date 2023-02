End­lich WLAN für den Jugend­treff Ost

Nach­dem das Pro­gramm Smart City Bam­berg bereits im Janu­ar 2022 den Jugend­treff Bas­Kid­hall mit dem baM­bit-WLAN aus­ge­stat­tet hat, pro­fi­tiert nun auch der Jugend­treff Ost von die­sem Ange­bot. Smart City Bam­berg hält sich an das Ver­spre­chen, WLAN dort­hin zu brin­gen, wo die Jugend­li­chen sind.

Digi­ta­li­sie­rungs­re­fe­rent Dr. Ste­fan Gol­ler erin­nert sich: „Bereits wäh­rend der Pla­nung des WLAN-Pro­jek­tes in der Bas­KID­hall stan­den wir schon mit iSo e.V. im Aus­tausch dar­über, wel­che Ein­rich­tun­gen eben­falls an das Netz ange­bun­den wer­den soll­ten. Es freut uns zu sehen, dass wir bei die­sem Vor­ha­ben bestän­dig Erfol­ge beob­ach­ten dürfen.“

Bei einem Besuch des Jugend­treffs wur­de das Smart-City-Bam­berg-Team von Dr. Ste­fan Gol­ler und Zwei­tem Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp beglei­tet. Vor Ort war schnell klar, wie viel Nut­zen das WLAN dem Jugend­treff bringt.

Da sie nun auch einen Inter­net­zu­gang besit­zen, kön­nen die Jugend­li­chen unter ande­rem vol­len Gebrauch von den Spie­le­kon­so­len des Treffs machen. Wie die Spie­le auch online gespielt wer­den kön­nen, zeig­ten die Kin­der und Jugend­li­chen Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp direkt bei einer Run­de Fifa (ein simu­lier­tes Fuß­ball­spiel). Aber auch Tablets, die päd­ago­gisch wert­vol­le Inhal­te ver­mit­teln, kön­nen ihr vol­les Poten­ti­al nun entfalten.

Erreich­bar­keit der Jugendlichen

Doch nicht nur die Liste der Spiel- und Frei­zeit­an­ge­bo­te hat sich ver­bes­sert. Vor allem die leich­te­re Erreich­bar­keit der Jugend­li­chen sei ein gro­ßer Vor­teil. So berich­tet ein 11-jäh­ri­ger Besu­cher des Treffs: „Mit WLAN am Jugend­treff kann ich auch wenn ich nicht daheim bin mit mei­nen Freun­den schrei­ben“. Die bes­se­re Erreich­bar­keit erleich­tert auch den Betreuer:innen die Arbeit. Jan Ammens­dör­fer, der die Sozi­al­raum­lei­tung Ost inne hat, betont, dass frei­er Inter­net­zu­gang für die Ziel­grup­pe essen­ti­ell sei: „Vie­le jun­ge Men­schen im Sozi­al­raum haben nur Pre­paid-Kar­ten ohne Daten­vo­lu­men oder Gut­ha­ben. Die Kom­mu­ni­ka­ti­on mit Eltern und Freun­den hängt davon ab. Wir freu­en uns, dass dank Smart City ein wich­ti­ger Ort für jun­ge Men­schen die­se Mög­lich­keit bie­ten kann“.

Als Sozi­al­re­fe­rent ist es Jonas Glü­sen­kamp wich­tig, „dass moder­ne Räu­me für die Jugend­li­chen geschaf­fen wer­den, die neben den her­kömm­li­chen, auch durch digi­ta­le Ange­bo­te an Attrak­ti­vi­tät gewin­nen. Die Orte des Zusam­men­tref­fens müs­sen des­halb min­de­stens die glei­chen Mög­lich­kei­ten wie zu Hau­se haben. Zusätz­lich kann dort auch die Ver­mitt­lung von digi­ta­ler Kom­pe­tenz statt­fin­den, die zu Hau­se manch­mal nicht stattfindet.“

Smart City kann zwar kei­ne flä­chen­decken­de WLAN-Ver­sor­gung in ganz Bam­berg gewähr­lei­sten, da ein all­ge­mei­ner Aus­bau nicht för­der­fä­hig ist. Den­noch ver­sucht das Pro­gramm punk­tu­ell zu hel­fen, wo immer es geht. So konn­ten neben den bereits genann­ten Stand­or­ten auch die Flücht­lings­un­ter­kunft „An der Brei­ten­au“, die Bau­be­ra­tung, das Stra­ßen­ver­kehrs­amt sowie die Stadt­ar­chi­ve und das Bür­ger­la­bor am Max­platz mit WLAN-Zugän­gen ver­se­hen werden.

Eine Über­sichts­kar­te mit allen WLAN-Unter­stüt­zun­gen, die Smart City Bam­berg ein­ge­rich­tet hat, fin­den Sie auf der Web­site www​.smart​ci​ty​.bam​berg​.de