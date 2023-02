Zünf­tig geht es bei der Bay­reu­ther SPD am tra­di­tio­nel­len poli­ti­schen Ascher­mitt­woch wei­ter. Am 22.02 um 18:30 Uhr laden wir Sie des­halb in den Gast­hof Kolb ein.

Der Haus­halts­ent­wurf in der Stadt, aber auch die Poli­tik der baye­ri­schen Staats­re­gie­rung laden gera­de zur not­wen­di­gen Kri­tik ein.

„Klar ist nach der Haus­halts­de­bat­te vor allem eins: Die Stadt Bay­reuth kann sich die man­gel­haf­te Kom­mu­ni­ka­ti­on sei­ner Spit­ze kaum mehr lei­sten!“, sagt der Stadt­ver­bands­vor­sit­zen­de der SPD Bayreuth.

Spre­chen wird bei uns in die­sem Jahr unser Land­tags­kan­di­dat Halil Tas­de­len und der zwei­te Bür­ger­mei­ster Andre­as Zip­pel. Bei Herin­gen kön­nen Sie auch ger­ne mit der Staats­se­kre­tä­rin Anet­te Kram­me (MdB) ins Gespräch kommen.

„Gera­de beim The­ma Woh­nen und Bau­en muss in Bay­ern ein­fach mehr getan wer­den. Unse­re Jugend soll außer­dem nach den schwie­ri­gen Jah­ren der Pan­de­mie in einer offe­nen und viel­fäl­ti­gen Gesell­schaft auf­wach­sen.“, sagt Halil Tasdelen