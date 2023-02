Mit einer groß­zü­gi­gen Spen­de in Höhe von 655 Euro unter­stützt das Bay­reu­ther Rot-main-Cen­ter das gemein­sa­me Pro­jekt „Frau­en­treff“ der Migra­ti­ons­be­ra­tung für Erwach­se­ne (MBE) des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth und des Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­ten der Stadt Bayreuth.

Cen­ter-Mana­ge­rin Melis­sa Esin über­reich­te in der ver­gan­ge­nen Woche eine Spen­de in Höhe von 655 Euro an den Kreis­ge­schäfts­füh­rer des BRK- Kreis­ver­ban­des Bay­reuth und an Ibu­kun Kousse­mou (Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­ten der Stadt Bay­reuth). Mit der Spen­den­sum­me, wel­che die Kun­den des Rot-main-Cen­ters in der Weih­nachts­zeit des ver­gan­ge­nen Jah­res gespen­det haben, unter­stüt­zen BRK und Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­ter das gemein­sa­me Pro­jekt „Frau­en­treff“.

Das vom Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­ten der Stadt Bay­reuth, zusam­men mit der MBE des BRKs, ins Leben geru­fe­nen Gemein­schafts­pro­jekt „Frau­en­treff“ soll sich in Zukunft an Frau­en mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund rich­ten und die­sen die Mög­lich­keit zu einem gegen­sei­ti­gen Aus­tausch und zur Knüp­fung von Kon­tak­ten bieten.

Der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth und Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­ter Kousse­mou bedan­ken sich herz­lich für die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung beim Team des Cen­ter-manage­ments des Rot-main-Cen­ters in

Bayreuth!